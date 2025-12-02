DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor leichter Erholung

DOW JONES--Nach den Vortagesabschlägen dürfte sich die Wall Street am Dienstag leicht erholen. Der Aktienterminmarkt deutet einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Auch wenn der Start in den Dezember im Minus begonnen habe, sei der Schlussmonat historisch betrachtet eigentlich ein freundlicher für Aktien, heißt es im Handel. Gestiegene Marktzinsen - ausgelöst durch Signale über Zinserhöhungen in Japan - hatten auch in den USA die Stimmung am Aktienmarkt belastet. Nun steigen die Rentenrenditen in den USA zwar noch immer, aber im Zehnjahresbereich mit 2 Basispunkten auf 4,11 Prozent nicht mehr so deutlich wie zu Wochenbeginn. Der Glaube an eine Leitzinssenkung am 10. Dezember in den USA stützt zudem die Börse und hält die Anleiherenditen im Zaum.

"Die Märkte haben gestern einen holprigen Start in den Dezember hingelegt, wobei sowohl Anleihen als auch Aktien an Wert verloren haben - begleitet von einem starken Einbruch bei Bitcoin", erläutert Marktstratege Jim Reid von der Deutschen Bank. Einen gewissen Einfluss auf den Tageshandel könnte die Geopolitik haben. Sollte der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine enden, könnten die Erdölpreise nachgeben und damit auch die Inflationsentwicklung dämpfen. "Wir werden einen Fokus auf die Geopolitik sehen, da Trumps Gesandter Witkoff sich darauf vorbereitet, den russischen Präsidenten Putin in Moskau zu treffen, um US-Vorschläge zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu diskutieren", ergänzt Reid. Steve Witkoff verhandelt in Moskau über ein mögliches Kriegsende.

Steigende Marktzinsen belasten das zinslos gehaltene Gold, die Feinunze verbilligt sich um 0,6 Prozent. Bei Dollar und Erdöl tut sich aktuell wenig. Insbesondere am Rohölmarkt könnte sich das aber mit Schlagzeilen aus Moskau zum Ukrainekrieg ändern.

Unter den Einzelaktien verlieren Apple vorbörslich 0,2 Prozent. Der Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH) hat entschieden, dass Apple in den Niederlanden wegen der Bedingungen ihres App Stores kartellrechtlich verklagt werden kann. Zudem erhält der Technologieriese einen neuen KI-Chef. Amar Subramanya wurde zum neuen Vice President für KI ernannt, er war zuletzt in ähnlicher Funktion bei Microsoft tätig. Apples Senior Vice President für Machine Learning und KI-Strategie, John Giannandrea, tritt unterdessen zurück.

MongoDB haussieren dagegen um knapp 24 Prozent, das Unternehmen für Dokumentendatenbanken hatte seinen Ausblick angehoben. Credo Technology schießen mit 16,8 Prozent ebenfalls deutlich nach oben, der Spezialist für Konnektivität von Datenzentren schnitt im zweiten Geschäftsquartal besser als gedacht ab - das Unternehmen profitierte vom KI-Boom.

Nach einem Bericht über einen Fahrt aufnehmenden Bieterkampf steigen Warner Bros. Discovery um weitere 1,3 Prozent. Netflix hat sein Gebot verbessert, Paramount Skydance und Comcast haben ebenfalls neue Offerten vorgelegt, wie das Wall Street Journal berichtet.

Synopsys ziehen um weitere 1,7 Prozent an, nachdem sich Nvidia am Unternehmen beteiligt hatte. Der Kurs des Software-Anbieters hatte bereits am Vortag von den Schlagzeilen profitiert.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:04 % YTD EUR/USD 1,1613 +0,0% 1,1609 1,1634 +12,1% EUR/JPY 181,19 +0,4% 180,46 180,51 +10,8% EUR/CHF 0,9345 +0,1% 0,9337 0,9331 -0,7% EUR/GBP 0,8797 +0,1% 0,8787 0,8779 +6,2% USD/JPY 156,02 +0,4% 155,45 155,16 -0,7% GBP/USD 1,3201 -0,1% 1,3211 1,3252 +5,6% USD/CNY 7,0691 0% 7,0691 7,0686 -1,9% USD/CNH 7,0684 -0,1% 7,0721 7,0696 -3,6% AUS/USD 0,6557 +0,2% 0,6541 0,6557 +5,8% Bitcoin/USD 87.430,05 +1,0% 86.603,20 84.553,05 -8,7% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 59,16 59,32 -0,3% -0,16 -17,4% Brent/ICE 62,98 63,17 -0,3% -0,19 -15,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.204,72 4.232,20 -0,6% -27,49 +61,3% Silber 57,52 57,98 -0,8% -0,46 +100,8% Platin 1.403,66 1.430,49 -1,9% -26,83 +64,0% Kupfer 5,19 5,22 -0,5% -0,03 +26,4% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

December 02, 2025

