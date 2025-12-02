Scalping-Strategie enthüllt: Das Box-Setup im Nasdaq & DAX (Trader's Circle Livetrading 02.12.25)

Anzeige / Werbung

In dieser Ausgabe des Trader Circles werfen wir gemeinsam einen detaillierten Blick auf die aktuelle Marktlage im DAX und Nasdaq. Wir analysieren unsere Trades vom Morgen, darunter einen SAP-Short und einen DAX-Long, und besprechen, warum die derzeitige Volatilität für uns Scalper ideale Bedingungen bietet. Dabei gehen wir auch auf die aktuelle Stimmungslage unter Tradern ein und schauen uns an, wie wir Marktbewegungen lesen können, wenn Widerstände zu Unterstützungen werden.

Unser Schwerpunkt liegt heute auf ganz konkreten, aktuell funktionierenden Scalping-Setups. Wir schauen uns die spezifischen EMA-Einstellungen (39 im DAX, 30 im Nasdaq) an und gehen Schritt für Schritt am Chart den "Einstieg im Trend (Variante A)", das Handeln von Außenstäben sowie das effektive "Box-Setup" für den Nasdaq durch. Wir klären, wie wir diese Muster im 1-Minuten- und 5-Minuten-Chart erkennen, wo wir sinnvollerweise den Stop-Loss platzieren und wie wir das Risiko-Chancen-Verhältnis optimal gestalten.

Abschließend widmen wir uns den Fragen aus der Community und diskutieren die Vor- und Nachteile verschiedener Handelsinstrumente wie CFDs, Futures und Zertifikate auf Basis von 25 Jahren Erfahrung. Wir wagen zudem einen Ausblick auf den weiteren Handelsverlauf, markieren wichtige Tagestiefs der Vorwoche als Schlüsselzonen für den DAX und erläutern, warum sich unser Fokus ab 15:30 Uhr fast ausschließlich auf die US-Märkte richtet.

