Melle (ots) -Feuer bringt Lebendigkeit in den Raum und Natursteine verleihen ihm stilvolle Behaglichkeit. In dieser Verbindung schaffen Kaminöfen mit Steinverkleidung eine besondere Atmosphäre, denn jeder Stein erzählt eine eigene Geschichte. Kein Naturstein gleicht dem anderen und so erhält jeder Kaminofen einen unverwechselbaren Charakter.Geformt über Jahrtausende haben Natursteine eine individuelle Struktur, feine Maserungen und natürliche Farbverläufe. Ihre leicht raue Oberfläche verleiht ihnen eine besondere Haptik. Spartherm, einer der führenden Hersteller moderner Feuerstätten in Deutschland und Europa, hat drei hochwertige Verkleidungen im Programm: Speckstein, Sandstein Caramello und Kalkstein Porto Blanco. Während der graue Speckstein mit seiner kühlen Farbstruktur einen ruhigen Kontrast zum lebendigen Flammenspiel bildet, setzt der warme Sandstein mediterrane Akzente. Der helle Kalkstein überzeugt mit seiner eleganten, fast puristischen Ausstrahlung.Wohnkultur mit PersönlichkeitDie Modelle Moro und Sino von Spartherm unterstreichen einen Wohnstil, der Wert auf Wärme, Natürlichkeit und zeitlose Materialien legt. Während der Moro mit seiner kompakten Form besonders für kleinere Räume geeignet ist, besticht der Sino durch seine schlanke, hohe Silhouette und die großzügige Sicht auf das Feuer.Im Unterschied zu Kaminöfen mit Stahlverkleidung bringen Natursteine eine zusätzliche Qualität in den Wohnraum: Ihre Oberflächen wirken nicht nur optisch wärmer, sondern speichern auch einen Teil der erzeugten Wärme und geben diese, nachdem das Feuer erloschen ist, noch über Stunden gleichmäßig ab. So entsteht eine angenehme Strahlungswärme, die an einen sonnigen Wintertag erinnert. Weitere Informationen und Inspirationen unter www.spartherm.com