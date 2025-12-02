Steffen Ritter ist Geschäftsführer des Instituts Ritter. Außerdem ist er Autor, Trainer, Redner und Mitinitiator des Jungmakler Awards. Für AssCompact gibt er Maklern in seiner monatlich erscheinenden Kolumne praktische Tipps, um besondere und alltägliche Herausforderungen zu meistern. Zeit ist die wertvollste Ressource eines Vermittlers. Doch viele Vermittler hetzen von To-do zu To-do, meist sehr operativ. Die Frage am Ende eines Tages: Wo ist meine Zeit geblieben? In den späten 90er-Jahren war ...

