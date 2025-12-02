Das Bitcoin-Experiment von Michael Saylor wendet sich für aggressive Kleinanleger zum Albtraum. Wer glaubte, über gehebelte Produkte auf MicroStrategy den ultimativen Krypto-Turbo zünden zu können, steht nun vor einem Trümmerhaufen. Die Aktie, einst gefeiertes Vehikel für Krypto-Exposure, ist seit den jüngsten Höchstständen um mehr als 60 Prozent eingebrochen. Doch für Inhaber der entsprechenden ETFs fällt der Schaden noch weitaus brutaler aus.Die Zahlen sind verheerend. Die populären ETFs MSTX ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär