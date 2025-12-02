Wien (www.fondscheck.de) - Die US-amerikanische Großbank Goldman Sachs übernimmt Innovator Capital Management, einen Anbieter börsengehandelter Fonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Die Großbank zahle 2 Milliarden US-Dollar, hätten die Gesellschaften mitgeteilt. Das US-Haus Innovator habe rund 150 ETFs auf den Markt gebracht und verwalte ein Vermögen von 28 Milliarden US-Dollar. Goldman Sachs erweitere damit seine Basis in dem Geschäft. Der Asset-Management-Arm des Instituts biete selbst ETFs an. Einen Vorstoß in den Service-Bereich mit dem Goldman Sachs ETF Accelerator habe die Bank aber eingestellt. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.