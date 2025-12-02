Wien (www.fondscheck.de) - Die US-amerikanische Großbank Goldman Sachs übernimmt Innovator Capital Management, einen Anbieter börsengehandelter Fonds (ETFs), so die Experten von "FONDS professionell".Die Großbank zahle 2 Milliarden US-Dollar, hätten die Gesellschaften mitgeteilt. Das US-Haus Innovator habe rund 150 ETFs auf den Markt gebracht und verwalte ein Vermögen von 28 Milliarden US-Dollar. Goldman Sachs erweitere damit seine Basis in dem Geschäft. Der Asset-Management-Arm des Instituts biete selbst ETFs an. Einen Vorstoß in den Service-Bereich mit dem Goldman Sachs ETF Accelerator habe die Bank aber eingestellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 fondscheck.de