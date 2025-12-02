Wien (www.fondscheck.de) - Das Feld der börsengehandelten Fonds (ETFs) auf Anleihen könnte nach Schätzung von J.P. Morgan Asset Management bis 2030 die Marke von 6 Billionen US-Dollar an weltweit verwaltetem Vermögen überschreiten, so die Experten von "FONDS professionell".Die Analysten des Fondsanbieters würden auf die bisherigen Wachstumsraten von Renten-ETFs verweisen. So hätten im Jahresverlauf bis Ende August Anleihen-ETFs rund um den Globus ein Nettomittelaufkommen von 295 Milliarden US-Dollar verzeichnet. ...

