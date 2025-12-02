Die Hamburger Hochbahn kommt mit den Vorbereitungen für das Projekt ALIKE voran: Der erste speziell für autonom fahrende E-Shuttles des Herstellers Holon konzipierte Betriebshof ist nun fertiggestellt. Das "AD Hub" genannte Gelände bietet Stellplätze und Lademöglichkeiten für zehn E-Shuttles. In dem vom Bund mit 26 Millionen Euro bezuschussten Projekt ALIKE sollen ab dem kommenden Jahr Ridepooling-Dienste mit autonomen Fahrzeugen auf SAE-Automatisierungslevel ...

