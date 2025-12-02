ÖPNV-Betreiber Stagecoach West und Gloucestershire, eine Grafschaft im Südwesten Englands, investieren mit Unterstützung der britischen Regierung in die Beschaffung von 42 Elektrobussen für den Einsatz in Cheltenham, Gloucester und Tewkesbury. Die ersten E-Busse sollen 2026 in den Betrieb gehen. Das Gloucestershire County Council gibt bekannt, dass die Beschaffung der 42 E-Busse eine Investition von gut 20 Millionen Pfund (knapp 23 Millionen Euro) ...

