© Foto: Unsplash

US-Aktien bleiben trotz Volatilität gefährliches Terrain für Shortseller: Starke Konjunktur, AI-Investitionen und saisonale Effekte treiben Kurse an - und erzwingen teure Rückzüge auf der Bärenseite.Wer aktuell auf fallende US-Aktienkurse setzt, spielt mit dem Feuer. Davor zumindest warnt das Analysehauses 22V Research. Eine robuste US-Konjunktur, überraschend starke Konsumausgaben und der ungebrochene Investitionsboom rund um Künstliche Intelligenz steigern die Produktivität - und damit die Gewinne, die den Aktienmarkt weiter antreiben. Die Warnung kommt zu einem Zeitpunkt, an dem die Volatilität zugenommen hat. Sorgen über Zölle und Geldpolitik sowie Zweifel am AI-Hype hatten den S&P 500 …