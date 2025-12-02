Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, December 02
[02.12.25]
TABULA ICAV
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.12.25
|IE000LZC9NM0
|8,677,662.00
|USD
|470,000
|68,955,127.73
|7.9463
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.12.25
|IE000DOZYQJ7
|3,161,253.00
|EUR
|170,000
|18,183,945.78
|5.7521
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.12.25
|IE000GETKIK8
|34,336.00
|GBP
|0
|364,710.98
|10.6218
|Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
|Valuation Date
|ISIN Code
|Shares in Issue
|Currency
|Share Redeemed since Previous Valuation
|NET Asset Value
|NAV per Share
|Ex Dividend Date
|02.12.25
|IE000XIITCN5
|421,779.00
|GBP
|195,000
|3,421,310.51
|8.1116
