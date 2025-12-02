DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 3. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 02:45 CN/Einkaufsmanagerindex/PMI Dienstleistungen RatingDog/S&P Global November PROGNOSE: k.A. zuvor: 52,6 *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, Strategie-Update (08:30 PK; 10:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 9 Monate *** 08:30 CH/Verbraucherpreise November PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+0,1% gg Vj zuvor: -0,3% gg Vm/+0,1% gg Vj *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 53,8 zuvor: 54,0 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 50,8* zuvor: 48,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 49,9* zuvor: 47,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 52,7* zuvor: 54,8 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 52,1* zuvor: 53,9 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 53,1* zuvor: 53,0 Einkaufsmanagerindex gesamt (2. Veröffentlichung) 1. Veröff.: 52,4* zuvor: 52,5 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex/PMI nicht-verarbeitendes Gewerbe (2. Veröffentlichung) November 1. Veröff.: 50,5* zuvor: 52,3 11:00 DE/KWS Saat SE & Co KGaA, HV 11:00 DE/Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK), Jahrespressekonferenz 11:00 DE/VÖB - Bundesverbands Öffentlicher Banken Deutschland, Kapitalmarktprognose *** 11:00 EU/Erzeugerpreise Oktober Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-0,5% gg Vj zuvor: -0,1% gg Vm/-0,2% gg Vj *** 11:30 SI/EZB-Chefvolkswirt Lane, Keynote bei Workshop zu Wechselkursen *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht November Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +40.000 Stellen zuvor: +42.000 Stellen *** 14:30 BE/EZB-Präsidentin Lagarde, Anhörung im Wirtschafts- und Währungsausschuss des EP (16:30 in ihrer Eigenschaft als ESRB-Chefin) *** 14:30 US/Import- und Exportpreise September Importpreise PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 15:15 US/Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung September Industrieproduktion PROGNOSE: +0,1% gg Vm zuvor: +0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 77,3% zuvor: 77,4% *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex/PMI Service (2. Veröffentlichung) November PROGNOSE: 55,0 1. Veröff.: 55,0 zuvor: 54,8 *** 16:00 US/ISM-Index nicht-verarbeitendes Gewerbe November PROGNOSE: 52,5 Punkte zuvor: 52,4 Punkte *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) Vorwoche *** 22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 3Q 22:05 DE/Überprüfung der Index-Zusammensetzung der DAX-Familie - DE/KBA, Pkw-Neuzulassungen November *** - CH/Glencore plc, Kapitalmarkttag ===

- * Es wird keine Konsensprognose erhoben, weil Analysten in der Regel

eine Bestätigung des vorläufigen Werts erwarten

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angaben

December 02, 2025 10:02 ET (15:02 GMT)

