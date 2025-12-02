Ein US-Datenbankspezialist zündet nach starken Zahlen den Kursturbo. Die Aktie hebt um über 25 Prozent ab. Das Unternehmen hat im dritten Quartal deutlich besser abgeschnitten als erwartet und zugleich die Prognosen nach oben geschraubt.MongoDB hat nach starken Quartalszahlen und einem angehobenen Ausblick kräftig zugelegt: Die Aktie sprang um 25,5 Prozent nach oben. Der US-Datenbankspezialist lieferte im dritten Quartal (Ende: 31. Oktober 2025) sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn klar besser ...Den vollständigen Artikel lesen ...
