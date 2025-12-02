München (ots) -Sechsteilige Event-Serie, ab Freitag, 12. Dezember in der ARD Mediathek / am Dienstag, 16. und Mittwoch, 17. Dezember, ab 20:15 Uhr im ErstenOpulente Bilder, moderne Beats und große Unterhaltung: Die sechsteilige Event-Serie "Mozart/Mozart" rückt Wolfgang Amadeus Mozarts übersehene Schwester ins Rampenlicht. Erzählt wird die Geschichte einer berührenden, vielschichtigen Geschwisterbeziehung, getrieben von Liebe, Rivalität und Rebellion - laut, farbenprächtig, emotional. Zwei Wunderkinder, die ihrer Zeit voraus sind, auf der Suche nach Freiheit und Individualität. Erste exklusive Einblicke liefert der Trailer zur Eventserie, ab sofort bereit zur Nutzung. (https://www.ardmediathek.de/video/Y3JpZDovL3dkci5kZS9CZWl0cmFnLXNvcGhvcmEtZTYzNWUyZGUtNjc2OC00YjRhLTg5MTQtMGY0NDI5MjY4NWM1)Online-Redaktionen haben die Möglichkeit, den Trailer über folgenden Embed-Code in ihrer Berichterstattung einzubinden:Havana Joy als Maria Anna: "Maria Anna ist eine wahnsinnig vielschichtige Figur, die zwischen ihrem Traum und den gesellschaftlichen Erwartungen wie der Verantwortung gegenüber ihrer Familie zerrissen ist. Im Schatten ihres Bruders hat sie vergessen, dass auch ihr Talent es verdient hat, gehört zu werden."Eren M. Güvercin als Wolfgang Amadeus: "Mich hat es gereizt, Amadeus Mozart zu spielen, weil ich diese ikonische Figur in einem modernen, poppigen Kontext völlig neu interpretieren konnte."Produzent und Showrunner Andreas Gutzeit: "Mit der Erzählung aus dem Blickwinkel von Maria Anna haben wir einen modernen Zugang gefunden, den Mythos Mozart neu zu erfinden. Wir haben eine gleichermaßen mitreißende und unterhaltsame große Event-Serie geschaffen, die perfekt in die Weihnachtszeit passt."Und Autorin Swantje Oppermann ergänzt: "Wir erzählen nicht nur Maria Annas Perspektive als Künstlerin, sondern auch eine sehr emotionale Familiengeschichte. Und beide Mozart-Geschwister treffen in unserer Serie auf unterschiedliche Weise auf die Liebe. Ein zweites Geschwisterduo liefert zusätzlich jede Menge Überraschungen und Unterhaltungswert."In Szene gesetzt wurde die Serie, die sich ausdrücklich nicht als Biopic, sondern als eine moderne Interpretation versteht, von Regisseurin Clara Zoë My-Linh von Arnim ("Die Zweiflers"): "In der Inszenierung war mir wichtig, dass wir trotz der historischen Kulisse - mit ihren beeindruckenden Sets und pompösen Kostümen - immer nahbar bleiben. Die visuelle Pracht sollte nie vom Spiel ablenken. Auch die großen Sätze eines Historiendramas sollten fühlbar und authentisch werden."Dazu kommt Mozarts Musik, wie man sie noch nie gehört hat. Seine ikonischen Kompositionen treffen auf eine atmosphärische, moderne Partitur - und entführen das Publikum zusammen mit den Figuren in traumhafte Sequenzen. Humorvoll, berührend und unwiderstehlich modern. Filmkomponistin Jessica De Rooij ("Sisi") und das Electronica-Duo ÄTNA haben der Figur der Maria Anna ein ganz eigenes emotionales Profil verliehen. Dabei leitete sie die Frage: "Wie würde Mozart, der sein Publikum mit kühnen Innovationen herausforderte und zu einem 'Popstar' der klassischen Ära wurde, heute zu den Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen?"In weiteren Rollen spielen Peter Kurth als Leopold Mozart, Sonja Weißer als Constanze Weber, Eidin Jalali als Antonio Salieri, Philipp Hochmair als Kaiser Joseph II, Verena Altenberger als Marie Antoinette, Lisa Vicari als Gräfin von Greiner, Annabelle Mandeng als Elenora Maxim, Jan Krauter als Freiherr zu Sonnenburg u.v.a."Mozart/Mozart" ist eine Produktion von Story House Pictures in Koproduktion mit der ARD (WDR/SWR/ARD Degeto Film), dem ORF und der Dreaming Sheep Company. Die Produzenten der Serie sind Jens Freels und Andreas Gutzeit ("Sisi"). Andreas Gutzeit zeichnet zudem als Headautor und Showrunner verantwortlich. Die Drehbücher schrieb er gemeinsam mit Swantje Oppermann ("Dignity"). Producerin ist Simona Weber. Die Redaktion haben federführend Henrike Vieregge und Frank Tönsmann (WDR) inne. Weltvertrieb: Bavaria Media in Vertriebskooperation mit der Beta Film.Ein ausführliches Pressedossier finden akkreditierte Journalisten im Presseservice des Ersten (https://pressekits.daserste.de/mozart-mozart).Alle Folgen können im Vorführraum des Presseservices (https://presse.daserste.de/video/vorfuehrraum/index.html) gesichtet werden.Fotos können unter www.ard-foto.de abgerufen werden.Für die Vermittlung von Interviewwünschen mit den Kreativen und Verantwortlichen wenden Sie sich jederzeit gern an die Agentur Limelight.Pressekontakt:Dr. Lars Jacob,ARD-Programmdirektion, Presse und InformationTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.deMartin Wieandt, Nora DebreslioskaLIMELIGHT PRTel.: 030/263 96 98-12E-Mail: mozartmozart@limelight-pr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6171016