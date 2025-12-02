Mitte Oktober hatte die Bundesregierung die Befreiung von der Kfz-Steuer für E-Autos bis 2035 beschlossen. Jetzt hat auch die Länderkammer grünes Licht für die Fördermaßnahme gegeben. Auf Amtsdeutsch erhebt der Bundesrat "keine Einwände gegen den Entwurf eines Achten Gesetzes zur Änderung des Kraftfahrzeugsteuergesetzes". Das geht aus einer Unterrichtung der Bundesregierung hervor.Der erwähnte Gesetzentwurf sieht vor, dass bis zum Jahr 2030 neu ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.