Zentralbanken warnen vor neuen Bankrisiken, das Rentensystem wackelt und der Goldpreis steigt auf Rekordniveau. Dieses Gespräch zeigt, warum gleich mehrere Säulen unseres Finanzsystems ins Rutschen geraten.Die Warnungen werden deutlicher. Sowohl die Europäische Zentralbank als auch die Federal Reserve räumen ein, dass Banken bei einem härteren Stressfall massiv ins Wanken geraten könnten. Daten der Federal Reserve legen sogar offen, dass Großbanken heute schlechter dastehen als vor der Finanzkrise 2007. Im Video analysieren Jan Willhöft und Markus Krall, warum trotz jahrzehntelanger Regulierung die Stabilität des Bankensystems nur eine Illusion sei. Krall erklärt, dass Banken wegen des …