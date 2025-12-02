S&P 500 im Chart-Check: Hemmschuh 3 Bullenjahre in Folge!



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit dem S&P 500 und der Saisonalität nach drei Bullenjahren. Der Index erlebte in den letzten drei Jahren ein beeindruckendes Wachstum von etwa 75%. Aber wie geht es nach einer solchen Erfolgssträhne weiter? Eine weitere wichtige Perspektive ist die zeitliche Sicht auf die Märkte. Seit 1945 dauerte der durchschnittliche Bullenmarkt etwa so lange, wie der jetzige bereits alt ist. Könnte sich der jetzige KI-getriebene Bullenmarkt also bereits in seiner Reifephase befinden? Welche Anschlusspotenziale sich aus der aktuellen charttechnischen Situation ergeben und was die saisonalen Rahmenbedingungen bereithalten, erfahren Sie im Video!



HSBC Daily Trading TV vom 02.12.2025: Hemmschuh 3 Bullenjahre in Folge!









