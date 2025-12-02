Comeback am Kryptomarkt. Der Bitcoin hat nicht nur den freien Fall gestoppt, sondern sogar ein Comeback über 90.000 US-Dollar geschafft. Die Short-Seller wurden damit einmal mehr auf dem falschen Fuß erwischt. Ein Experte hatte dieses Szenario rechtzeitig auf dem Schirm - kurz zuvor bei AKTIONÄR TV.Der Bitcoin ist zurück. Auslöser des Abverkaufs zuvor war unter anderem ein klassisches Muster: In Phasen dünner Liquidität werden überhebelte Long-Positionen "abgefischt", Liquidationen lösen Kaskaden ...

