Die VW-Vorzugsaktie entwickelte sich im Jahresverlauf sehr volatil in einer breiten Range von 85 bis 106 €. Maßgebend für den Kursverlauf waren sowohl externe Einflüsse wie US-Zölle als auch interne Ereignisse. Am Dienstag gewinnt sie aktuell +1,8% und steht bei 101,40 €. Wie sind die weiteren Aussichten? Verbrenner-Aus soll kippen Laut EU-Vorgabe sollen ab 2035 keine Autos mehr mit CO2-Abgasen in der EU zugelassen werden. Das bedeutet aus heutiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
