Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 2 décembre/December 2025) - S2 Minerals Inc. (STWO) (the "Issuer") has announced a name and symbol change to FNX Inc. (FNX), as well as amendments to the articles of the Issuer to (a) amend the rights and restrictions of the existing class of "common shares" and re-designate such class as "subordinate voting shares", and (b) create a new class of shares designated as "multiple voting shares".

Upon the effective date, each common share held by the Issuer's shareholders on the effective date will be designated as a subordinate voting share.

The subordinate voting shares of FNX Inc. will begin trading under the new name and symbol and with a new CUSIP number on December 5, 2025.

For more information, please see the news releases issued by the Issuer.

Please note that all open orders will be canceled at the end of business on December 4, 2025. Dealers are reminded to re-enter their orders.

_________________________________

S2 Minerals Inc. (STWO) (l'« Émetteur ») a annoncé un changement de nom et de symbole pour devenir FNX Inc. (FNX), ainsi que des modifications aux statuts de l'Émetteur afin (a) de modifier les droits et restrictions de la catégorie existante d'« actions ordinaires » et de redésigner cette catégorie comme « actions à droit de vote subordonné », et (b) de créer une nouvelle catégorie d'actions désignées comme « actions à droit de vote multiple ».

À la date d'entrée en vigueur, chaque action ordinaire détenue par les actionnaires de l'émetteur à cette date sera désignée comme une action à droit de vote subordonné.

Les actions à droit de vote subordonné de FNX Inc. commenceront à être négociées sous le nouveau nom et symbole et avec un nouveau numéro CUSIP le 5 décembre 2025.

Pour plus d'information, veuillez consulter les communiqués de presse publiés par l'Émetteur.

Veuillez noter que tous les ordres en cours seront annulés à la fermeture des marchés le 4 décembre 2025. Les courtiers sont priés de saisir à nouveau leurs ordres.

OLD Security Name/ANCIEN Nom de sécurité: S2 Minerals Inc. - Common Shares Symbol(s)/Symbole(s): STWO CUSIP & ISIN: 78485F205/CA78485F2052 Delist Date/Date de radiation : Le 4 DEC 2025

NEW Security Name/NOUVEAU Nom de sécurité : FNX Inc. - Subordinate Voting Shares Symbol(s)/Symbole(s) : FNX NEW/Nouveau CUSIP : 343921 10 2 NEW/Nouveau ISIN : CA 343921 10 2 8 Effective Trading Date/Date de négociation effective : Le 5 DEC 2025

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)