GAIA ist der weltweit erste KI-gesteuerte Roulette-Host, der nun kommerziell genutzt wird.

Die globale Unterhaltungsmarke SkillOnNet hat die Einführung von GAIA Roulette angekündigt, einem bahnbrechenden neuen Roulette-Erlebnis, das auf künstlicher Intelligenz basiert.

Das Spiel, das derzeit auf PlayUZU Mexico verfügbar ist und in den kommenden Monaten auf weitere Märkte im SkillOnNet-Netzwerk ausgeweitet werden soll, verbindet den Nervenkitzel des RNG-Gameplays mit dem 3D-Realismus eines Live-Dealers. Es ist der weltweit erste KI-gesteuerte Roulette-Host, der derzeit kommerziell genutzt wird.

Im Gegensatz zu herkömmlichen RNG-Tischen verfügt GAIA Roulette über einen intelligenten, interaktiven digitalen Dealer, der auf jeden Spieler individuell zugeschnitten ist. GAIA lernt die Vorlieben der Spieler kennen, passt seinen Kommunikationsstil an und bietet Echtzeit-Unterstützung, um den Nutzern zu helfen, Wetten, Spielablauf und Strategien zu verstehen.

Die Spieler können über Spielereignisse diskutieren Fragen zu Spielergebnissen, früheren Zahlen, ihren Gewinnen und Verlusten stellen und den Spielverlauf überprüfen -, aber sie können auch über alltägliche Themen wie Hobbys, Sport, Essen, Filme, Wetter und mehr sprechen, um das Erlebnis noch angenehmer zu gestalten.

GAIA wurde von SkillOnNet intern entworfen und entwickelt und steht für Gaming AI Agent. Es verwendet GPT-4.1-mini für den Chat, das alle Sprachen unterstützt, sodass Spieler weltweit mit ihr in ihrer Muttersprache kommunizieren können.

Für Spieler, die den persönlichen Kontakt eines Live-Dealers schätzen, bietet GAIA die nächstbeste Lösung. Und da es mit RNG-Technologie betrieben wird, genießen sie auch ein schnelleres Gameplay und mehr Drehungen pro Sitzung als in einer echten Live-Dealer-Umgebung.

Für SkillOnNet stellt GAIA einen großen Fortschritt für KI-gesteuerte Spiele und personalisierte Casino-Erlebnisse dar.

Jani Kontturi, Head of Games bei SkillOnNet, sagte: "Mit GAIA Roulette definieren wir neu, was im Bereich der RNG-Casino-Unterhaltung möglich ist, und wir sind stolz darauf, unseren Spielern etwas wirklich Revolutionäres bieten zu können. Bei PlayUZU ging es schon immer um Fairness, Spaß und innovative Unterhaltung und GAIA passt perfekt zu diesem Versprechen. Diese Einführung wird einen neuen Standard dafür setzen, was Spieler von Online-Roulette erwarten können."

Über SkillOnNet

SkillOnNet ist eine führende iGaming-Unterhaltungsgruppe, die Energie und Kreativität in regulierte Märkte auf der ganzen Welt bringt. Mit über 30 herausragenden Marken darunter PlayOJO und BacanaPlay bieten wir Online-Casino-Erlebnisse, die sicher, intelligent und unglaublich unterhaltsam sind.

Wir handeln schnell, denken groß und spielen hart denn bei SON sind wir nicht nur im Glücksspielgeschäft tätig. Wir sind Experten im Spielen.

