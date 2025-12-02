Royal Mail hat die ersten acht E-Lkw an seinen Paketzentren in Daventry und Warrington in Betrieb genommen, die rund um die Uhr die Zustellung zwischen Paketzentren und Poststellen übernehmen sollen. Entschieden hat sich der britische Postdienst für das Modell XD 350E von DAF Trucks. Seit der Einführung der ersten 100 Elektrofahrzeuge im Jahr 2017 hat Royal Mail kontinuierlich in den Ausbau der E-Flotte investiert. Mit 7.000 Fahrzeugen betreibt das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net