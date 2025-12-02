Berlin (ots) -Zur Grünen Woche 2026 zeigen die Bundesvereinigung der Deutschen Ernährungsindustrie (BVE) und der Lebensmittelverband Deutschland am Gemeinschaftsstand "Zukunft schmeckt", dass Vielfalt und Innovation zentrale Voraussetzungen sind, um die Ernährungssicherung in einem zunehmend herausfordernden globalen Umfeld auch in Zukunft zu gewährleisten. Die breite Palette an Produkten, Technologien und Ernährungstrends illustriert, wie leistungsfähig und wandelbereit die Branche ist und wie essenziell stabile, investitionsfreundliche Rahmenbedingungen für einen starken Wirtschaftsstandort Deutschland sind. Hauptgeschäftsführer Christoph Minhoff unterstreicht: "Die deutsche Ernährungswirtschaft braucht politische Stabilität, die Planungssicherheit schafft, Innovation ermöglicht und Überregulierung verhindert. Vielfalt ist dabei weit mehr als eine Frage des Geschmacks: Sie stärkt Versorgungssicherheit und Resilienz, fördert Wettbewerb und eröffnet Verbraucherinnen und Verbrauchern echte Wahlfreiheit. Nur wenn Unternehmen ihre Kreativität entfalten können, lässt sich der Dreiklang aus Qualität, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit dauerhaft sichern."Programm am StandDer Gemeinschaftsstand in Halle 3.2. präsentiert einen Mix aus Dialog, Wissensvermittlung und kulinarischer Inspiration. Die Showküche bildet erneut das Zentrum: Dort laden täglich Kochvorführungen und Verkostungen dazu ein, Geschmacksvielfalt zu erleben und sensorisches Wissen zu vertiefen. In moderierten Gesprächsrunden diskutieren Expertinnen und Experten aktuelle Entwicklungen der Ernährungswirtschaft - von Innovationsförderung über Nachhaltigkeitsfragen bis hin zu Fragen der Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit.Ein interaktiver Wissensbereich lädt Besucherinnen und Besucher dazu ein, ihr Know-how rund um Lebensmittel zu testen und zu erweitern, zum Beispiel mit dem digitalen Kennzeichnungsspiel "Was steht auf dem Etikett?", bei dem man sich über verschiedene Kennzeichnungselemente auf Lebensmittelverpackungen informieren kann. Beim "Food-Waste-Quiz" wiederum stehen vor allem Nachhaltigkeitsaspekte und Tipps rund um die Vermeidung von Lebensmittelverlusten im Vordergrund.Partner am Stand (vor Ort vom 16.1. bis zum 25.1.2026)Am Stand von McDonald's Deutschland dreht sich alles um die Herkunft der Rohwaren, die Gesichter und Geschichten hinter den Produkten und wie das Unternehmen höchste Qualität bei seinen Rohstoffen sicherstellen kann. McDonald's ist Partner der deutschen Landwirtschaft und auch 2026 werden wieder die Lieferpartner vor Ort den McDonald's Standgästen Fragen zur Lieferkette beantworten. Außerdem dürfen sich die Besucherinnen und Besucher an allen Messetagen über die Ausgabe des beliebten McSundae Eis freuen. Am Samstag, 17. Januar, bespielt McDonalds die Showbühne. In vier verschiedenen Kochshows werden nicht nur Spaghetti Bolognese aus den Burger-Patties sowie leckere Desserts zubereitet, sondern auch Fragen aus dem Restaurant- und Unternehmensalltag beantwortet. Um 12 Uhr diskutieren Experten über die Herausforderungen in der Kommunikation von Nachhaltigkeitsthemen. Anschließend tauschen sich um 14 Uhr die Profis aus der Lieferkette über die komplexen Aufgaben in der Beschaffung sowie die derzeit massiven Preissteigerungen beim Rohwaren-Einkauf aus, bevor der Tag gegen 16 Uhr mit einem interaktiven Dialog-Format zu einem aktuellen Thema endet. Unterstützt wird McDonald's dabei von einem namenhaften Influencer aus dem Food-Bereich.Die zur Mühlen Gruppe zeigt, wie sich Qualität und Nachhaltigkeit in der Lebensmittelproduktion vereinbaren lassen. Das breite Produktportfolio lässt dem Konsumenten die freie Wahl: ob klassische Fleisch- und Wurstwaren, Bio, Halal oder vegane Alternativen - die zur Mühlen Gruppe liefert hochwertige Lebensmittel für jeden Geschmack.Tages-BühnenpartnerNestlé Deutschland (vor Ort am 16.1.2026): Wie lassen sich Ernten sichern und gleichzeitig Ökosysteme erhalten? Wie sieht eine zukunftsfähige Landwirtschaft aus? Für Nestlé bedeutet dies die Artenvielfalt zu schützen, fruchtbare Böden zu erhalten sowie verantwortungsvoll mit der Ressource Wasser umzugehen. Gleichzeitig hilft eine zukunftsfähige Landwirtschaft dabei Rohstoffe zu sichern. Seit mehr als einem Jahrzehnt setzt sich Nestlé gemeinsam mit Partnern für regenerative Praktiken in der Landwirtschaft ein, in Deutschland etwa mit dem "Responsible Sourcing Programm" für Gemüse. Ob Karotte, Petersilie oder Zwiebeln: Viele der Gemüsesorten aus diesem Programm stecken in Produkten der Marke Maggi. Besucherinnen und Besucher können auf der Grünen Woche das Gemüse-Programm auf spielerische Weise entdecken. Neben Sinnesreisen zu wichtigen Maggi Zutaten bietet das Unternehmen Gewinnspiele, kulinarische Spezialitäten sowie filmische Einblicke auf die Felder des "Responsible Sourcing Programms". Nachhaltigkeits-Expertinnen und -Experten sowie Partnerlandwirte und -organisationen freuen sich auf den Austausch mit interessierten Besucherinnen und Besuchern.Mondelez International (vor Ort am 19.1.2026) ist ein führendes Snacking-Unternehmen mit bekannten "Lieblingsmarken" wie Milka, Oreo und Philadelphia. Das Unternehmen hat eine lange Historie in Deutschland: seit über 140 Jahren wird im Schokoladenwerk Lörrach (Baden-Württemberg) die Marke Milka hergestellt und am Standort Bad Fallingbostel (Niedersachsen) befindet sich das größte Lebensmittelwerk von Mondelez International in Europa, in dem die Frischkäsemarke Philadelphia produziert wird. Auf der Grünen Woche kann man mehr über Mondelez International, das "Team Lieblingsmarke", die Produkte sowie das Nachhaltigkeitsengagement des Unternehmens erfahren. Besucherinnen und Besucher können ein Selfie mit dem Milka-Kuh Walking-Act anlässlich des 125jährigen Geburtstags der Marke machen und in spannende Gesprächsrunden mit Expertinnen und Experten des Unternehmens reinhören. Außerdem gibt es Kochshows, Aktionen zum Mitmachen und Produkte zum Probieren.Coca-Cola (vor Ort am 20.1.2026) feiert fast 100 Jahre Coca-Cola in Deutschland. Wenn Menschen in Deutschland eine Coca-Cola trinken, denken die wenigsten daran, dass sie aus einem Werk in beispielsweise Lüneburg, Mannheim oder Fürstenfeldbruck stammt. Dabei sind über 97 Prozent aller hier verkauften Coca-Cola Getränke in Deutschland produziert - in 13 Produktionsbetrieben in vielen Regionen des Landes. Zur Grünen Woche präsentiert Coca-Cola die beliebte Getränkevielfalt, die in Deutschland 60 Markengetränke in unterschiedlichen Kategorien umfasst. Darunter die Klassiker Coke, Fanta, Sprite und mezzo mix ebenso wie Getränke mit keinen oder wenig Kalorien. Zudem wird gezeigt, mit welchen Neuheiten und Kampagnen das Unternehmen Trends aufgreift. Hinter Coca-Cola in Deutschland stehen zwei Unternehmen: Die Coca-Cola GmbH ist für die Markenführung und die Produkt- und Verpackungsentwicklung zuständig. Coca-Cola Europacific Partners Deutschland verantwortet die Abfüllung sowie den Verkauf und Vertrieb der Getränke.Capri-Sun (vor Ort am 21.1.2026) ist eine internationale Getränkemarke aus Eppelheim bei Heidelberg. Seit der Einführung des ikonischen Standbodenbeutels 1969 hat sich das Unternehmen zur Nummer Eins unter den Kindergetränken entwickelt, das besonders für den Genuss unterwegs konzipiert ist. Das vielfältige Sortiment bietet neben den Klassikern auch zuckerfreie Varianten in verschiedenen Geschmacksrichtungen und Formaten an. Die Marke setzt zudem auf nachhaltige Verpackungslösungen: Ein zentrales Projekt ist die Umstellung der Trinkbeutel auf recycelbares Monomaterial aus Polypropylen. Während diese beim 330ml-Beutel bereits abgeschlossen ist, befindet sich der 200ml-Beutel aktuell im Übergang. Ziel ist es, bis spätestens 2030 alle Trinkbeutel auf Monomaterial umzustellen. Auf der Grünen Woche präsentiert Capri-Sun die Vielfalt seines Produktportfolios, darunter die Zero-Linie ohne zugesetzten Zucker, das wiederverschließbare 330-ml-Format sowie das neue funktionale Getränk Capri-Sun + Electrolytes. Besucher können sich außerdem auf den lebensgroßen Capri-Sun-Trinkbeutel Sunny, spannende Talks und verschiedene Mitmachangebote wie Quiz- oder Schätzrunden freuen. Darüber macht das Unternehmen die Vorteile seiner besonders leichten und ökologisch vorteilhaften Verpackungen interaktiv erlebbar.Die Geschichte von Ferrero (vor Ort am 22.1.2026) begann 1946 in Alba im italienischen Piemont. Heute ist das international agierende Familienunternehmen Ferrero einer der weltweit größten Hersteller verpackter Schokoladen- und Süßwaren: Über 35 bekannte Marken werden in mehr als 170 Ländern verkauft. Darunter so bekannte Love-Brands wie nutella, kinder, tic tac und Ferrero Rocher. Ferrero lädt mit einem interaktiven Tagesprogramm dazu ein, die sensorische Vielfalt von Ferrero-Produkten zu entdecken. Im Sensorik-Parcours (Sehen, Riechen, Schmecken, Fühlen und Hören) können Besucherinnen und Besucher die Grundlagen der Sensorik erkunden sowie bei Verkostungen und einer Backshow erleben, welche (Produkt-)Komponenten und Texturen das Geschmackserlebnis prägen. Das Programm vermittelt Sensorik und Genuss als Erlebnis für alle Sinne und lädt zum Mitmachen und Probieren ein.Am zweiten Wochenende (24. und 25 Januar 2026) bieten BVE, Lebensmittelverband und Crowdfood Food Startups die Möglichkeit, ihre Produkte auf der Grünen Woche zukünftigen Kunden zu präsentieren.Bei den Kochshows kochen die Teams von Daniel Schade und Sebastian Morgenstern. Die jährlich stattfindende Grüne Woche ist die weltgrößte Verbrauchermesse für die Themen Ernährung und Landwirtschaft. 2026 läuft die Grüne Woche vom 16. bis zum 25. Januar auf dem Berliner Messegelände. Die BVE ist ideeller Träger der Grünen Woche. Der Gemeinschaftsstand der Lebensmittelwirtschaft wird gefördert durch die Landwirtschaftliche Rentenbank.