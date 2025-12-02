München (ots) -Dallmayr feiert eine besondere Premiere: Unter dem neuen Claim "Jedes Mal besonders" startet die Traditionsmarke eine aufmerksamkeitsstarke Dachmarken-Kampagne mit emotionalen Bildern, einheitlichem Markenauftritt und fünf vielseitigen Spots. Ziel ist es, die Energie in der Dachmarke zu bündeln und sich medial effizienter und moderner aufzustellen.Die zentrale BotschaftWas macht Dallmayr zu Dallmayr? Diese zentrale Frage markierte den Auftakt eines ambitionierten Projekts, das im Sommer 2024 seinen Anfang nahm und nun seine volle Strahlkraft entfaltet: die neue Dachmarkenkampagne mit fünf TV-Spots sowie einer umfassenden Präsenz in Digital-, Social-Media- und Printkanälen. Diese sollte nicht nur die Qualität unserer Produkte d'Oro, Home Barista, Röstkunst, prodomo und capsa, sondern auch das Lebensgefühl, das mit jeder Tasse Dallmayr verbunden ist vermitteln. Im Zentrum steht ein neuer Claim: Aus "Jeden Tag einmalig" wird "Jedes Mal besonders". Der Begriff "besonders" bringt auf den Punkt, wofür Dallmayr seit jeher steht - höchste Sorgfalt, Liebe zum Detail und kompromisslosen Qualitätsanspruch."Mit der neuen Dachmarkenkampagne schaffen wir eine moderne, emotionale Klammer für unser gesamtes Kaffeesortiment. Unser Anspruch war es, eine visuelle Sprache zu entwickeln, die sowohl unsere Tradition als auch unsere Zukunft zum Ausdruck bringt. Hierbei geht es uns um ein Markenerlebnis, das Menschen berührt und inspiriert", erklärt Ellen Ruthrof, Leitung Marketingkommunikation Kaffee bei DallmayrFünf Kaffeemomente, fünf GeschichtenDie Kampagne umfasst insgesamt fünf TV- und Digital-Spots, jeweils einer für die Dallmayr Produktlinien prodomo, d'Oro, Home Barista und Röstkunst sowie ein übergreifender Dachmarkenspot, der die ganze Markenwelt vereint. Ob ein gemütlicher Familiennachmittag mit Kaffee und Kuchen und einer Tasse prodomo, der "Perfetto"-Moment mit Crema d'Oro auf dem Balkon, gemeinsamer Kaffeegenuss in der WG mit Home Barista oder der Röstkunst-Liebhaber, der seine Siebträgermaschine mit Hingabe vorbereitet und seinen Kaffee zelebriert - jeder Film erzählt von einem besonderen Moment, abgestimmt auf die jeweilige Zielgruppe. Was alle Spots verbindet, ist der Satz "Wir auch" am Ende. Damit symbolisiert Dallmayr: Wir teilen den besonderen Genussmoment mit den Kundinnen und Kunden und die gemeinsame Leidenschaft für guten Kaffee."Mit dieser Kampagne zeigen wir, dass Dallmayr weit mehr ist als Kaffee. Es geht um Verbundenheit, um Rituale, um das Gefühl von zuhause. Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden: "Jedes Mal besonders" ist unser neues Markenversprechen und gleichzeitig eine Einladung, diese besonderen Augenblicke bewusst zu genießen", erklärt Caroline Epping, Head of Marketing & CommunicationsStarke Bilder, starke BotschaftMit Feingefühl für Atmosphäre und Ästhetik inszenierten Regisseur Duncan Winecoff und Director of Photography Josephine Owe die Kampagnenmotive mit einem modernen Cast und einer klarer Bildsprache. Für die fotografische Umsetzung waren Walter Glöckle sowie Elli Fot aus dem Dallmayr Team im Einsatz. Die entstandenen Key Visuals werden in den kommenden Monaten in Print und digitalen Medien, auf Social Media, am Point of Sale und auf der Dallmayr Webseite veröffentlicht. Die Produktion verantwortete e+p und die betreuenden Agenturen waren fantomas sowie Saint Elmo's.Dreh im DelikatessenhausEin besonderer Drehort war das traditionsreiche Dallmayr Stammhaus in München. Hier setzte das Produktionsteam sowohl die neu gestaltete Kaffeeabteilung als auch den im Oktober eröffneten Dallmayr Coffee Club eindrucksvoll in Szene. Die neuen Spots werden ab Dezember im TV, auf YouTube, auf digitalen Kanälen (Netflix, Amazon Prime, Youtube) und Social Media zu sehen sein.Pressekontakt:Alois Dallmayr Kaffee oHG, PressestelleSimone Werle (Leitung)Johanna Strucl, Miriam MüllerDienerstraße 14 - 15, 80331 MünchenE-Mail: johanna.strucl@dallmayr.de, miriam.mueller@dallmayr.deTel.: +49 (89) 2135-142, Fax: +49 (89) 2135-167www.dallmayr.comOriginal-Content von: Alois Dallmayr Kaffee oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122269/6171061