© Foto: Daniel Ceng - Anadolu

Der Rückgang des Bitcoin-Kurses hat nun auch die spekulativen Ecken des Krypto-Marktes erreicht - und einen der prominentesten Akteure getroffen: American Bitcoin.Die Aktien des Unternehmens, das von Eric Trump mitgegründet wurde, erlebten am Dienstag einen massiven Kurssturz von mehr als 50 Prozent innerhalb von weniger als 30 Minuten, was die Aktie vorübergehend sogar in den Handelsstopp führte. Der Crash ist das jüngste Opfer des breiteren Marktrückgangs, der Bitcoin zuletzt mehr als 30 Prozent von seinem Höchststand Anfang Oktober verloren hat. Zwar konnte sich der Bitcoin am Dienstagnachmittag wieder über die Marke von 90.000 US-Dollar erholen, doch die Aktie von American Bitcoin liegt …