Europas Banken erleben eine außergewöhnliche Rallye ? und laut JPMorgan ist ein Ende nicht in Sicht. Stabilere Konjunktur, solide Kapitalpuffer und starke Gewinnchancen sollen den Sektor 2026 weiter antreiben. Welche Institute jetzt besonders profitieren könnten. Europas Banken erleben ein Comeback, das selbst erfahrene Marktbeobachter überrascht. Nach Einschätzung von JPMorgan dürfte die Rallye noch lange nicht vorbei sein. Die Analysten des US-Instituts sprechen von einem nahezu idealen Umfeld, das den Finanzwerten auch im Jahr 2026 ...

