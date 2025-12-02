BERLIN (dpa-AFX) - Die Böden in Deutschland stehen durch Trockenheit und intensive Bewirtschaftung unter Druck. Die Grünen im Bundestag fordern die Bundesregierung nun zum Handeln auf. Einen entsprechenden Antrag verabschiedete die Fraktion, er liegt der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Die Grünen verlangen unter anderem Zielvorgaben zur Verbesserung der Bodengesundheit und eine gesetzlich verankerte Netto-Null-Flächenversiegelung bis 2050. Wenn zusätzliche Flächen versiegelt werden, soll es dafür an anderer Stelle Ausgleich geben.

Außerdem solle ein Programm zur Minderung des Eintrags von Schad- und Nährstoffen aufgelegt werden. Dabei geht es besonders um die Verminderung von Schädlingsbekämpfungsmitteln, Mikroplastik, Antibiotika und langlebigen Schadstoffen (PFAS).

Der Schutz der Böden sei zu lange politisch vernachlässigt worden, erklärte die Grünen-Abgeordnete Julia Schneider. Dabei seien diese eine strategisch relevante Ressource. "Die Wissenschaft zeigt: Wenn wir den Boden auslaugen, gefährden wir nicht nur die ökologische Stabilität und die Nahrungsmittelversorgung, sondern auch die Widerstandsfähigkeit unserer Gesellschaft." Das veraltete Bundesbodenschutzgesetz müsse modernisiert und verschärft werden./hrz/DP/mis