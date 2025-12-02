

EQS-Media / 02.12.2025 / 19:02 CET/CEST

Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ), Nexus oder das Unternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kaufvereinbarung für ein Mineralkonzessionsgebiet unterzeichnet hat, um sämtliche Eigentumsanteile und -rechte am Uranprojekt "Chord" in Fall River County (South Dakota, USA) zu erwerben. Die Vereinbarung ersetzt eine frühere Optionsvereinbarung und ermöglicht dem Unternehmen den Erwerb der gesamten Eigentumsrechte am Konzessionsgebiet "Chord", einschließlich State Section 36, für die derzeit eine Genehmigung vorliegt. Das Konzessionsgebiet "Chord" erstreckt sich über insgesamt 3.640 Acres, die sich vollständig im Besitz des Unternehmens befinden. Mit dem vollständigen Erwerb des Konzessionsgebiets "Chord" stärkt Nexus Uranium seine Präsenz im Fall River County, das im südlichen Teil des traditionsreichen Uranreviers "Black Hills" liegt und setzt gleichzeitig einen strategischen Meilenstein. Diese Region blickt auf eine lange Geschichte der Uranförderung zurück und zeichnet sich durch geologische Voraussetzungen aus, die besonders günstig für sandsteingebundene Uranmineralisierungen sind. Das Projekt "Chord" verfügt über vermutete Mineralressourcen von insgesamt 2,75 Millionen Pfund U3O8 mit einem durchschnittlichen Gehalt von 810 ppm bei einer durchschnittlichen Mächtigkeit von 8,5 Fuß. Diese Schätzung basiert auf einem nach "NI 43-101" konformen technischen Bericht, der im September 2025 von BRS Inc. aktualisiert wurde. Darüber hinaus bietet das Konzessionsgebiet erhebliches Explorationspotenzial. Nexus plant, die südliche Erweiterung der bekannten Mineralisierung "October-Jinx" auf die "State Section 36" zu untersuchen. Gleichzeitig soll das Potenzial für eine nachhaltige "In-situ-Gewinnung" ("ISR") im Rahmen eines genehmigungspflichtigen Explorations- und Bohrprogramms bewertet werden, dessen Beginn für Anfang 2026 vorgesehen ist. Jeremy Poirier, CEO von Nexus Uranium, betonte: "Dieser Erwerb ist ein wichtiger Schritt für die Konsolidierung unseres Uranportfolios in South Dakota. Nachdem Uran kürzlich von der US-Regierung als kritisches Mineral eingestuft wurde, sind wir überzeugt, dass inländische Uranprojekte in etablierten Bergbaurevieren eine immer wichtigere Rolle spielen werden, um den Erfordernissen der Energieversorgungssicherheit Amerikas gerecht zu werden." Der Erwerb des Konzessionsgebiets "Chord" erfolgt im Anschluss an das abgeschlossene Arrangement mit Basin Uranium Corp. im September 2025, in dessen Rahmen Nexus das bestehende Uranprojektportfolio von Basin erworben hat. Das sind die Highlights der Transaktion: Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung hat Nexus zugestimmt, sämtliche Eigentumsanteile und -rechte am Konzessionsgebiet "Chord" gegen eine Gesamtvergütung von 100.000 USD in bar und die Ausgabe von 250.000 Stammaktien an die Verkäufer bei Abschluss der Transaktion zu erwerben. Die Verkäufer behalten eine "Net Smelter Returns-Royalty" von 1,0 % auf die zukünftige Produktion ein, wobei Nexus das Recht hat, 50 % (d. h. eine NSR von 0,5 %) jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion für 1.000.000 USD zurückzukaufen. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die "Canadian Securities Exchange". Der Abschluss wird voraussichtlich innerhalb von zwei Geschäftstagen nach der Genehmigung durch die Börse erfolgen. Alle gemäß der Vereinbarung begebenen Aktien sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltefrist von vier Monaten gebunden. Über Nexus Uranium Corp. Nexus Uranium Corp. ist ein kanadisches Uranexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration und Erschließung von Mineralien im Bereich der grünen Energie konzentriert. Das Unternehmen besitzt fünf Uranprojekte in den USA: "Chord" und "Wolf Canyon" in South Dakota, "South Pass" und "Great Divide Basin" in Wyoming sowie "Wray Mesa" in Utah. Diese Projekte wurden in der Vergangenheit bereits umfassend erkundet und befinden sich in vielversprechenden Erschließungsgebieten. Nexus besitzt außerdem das Uranprojekt "Mann Lake" im Athabasca-Becken im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan. Das Unternehmen sieht sich mit diesem strategischen Meilenstein und mit dem Fokus auf eine umweltfreundliche Uranförderung in den USA hervorragend positioniert, um von der globalen Renaissance der Kernenergie zu profitieren. Die jahrzehntelang kritische Wahrnehmung der Atomkraft, geprägt durch Ereignisse wie Tschernobyl, Three Mile Island und Fukushima, hat sich in den letzten drei Jahren grundlegend gewandelt. Medien, Politik und Industrie erkennen zunehmend das Potenzial der Kernenergie als zuverlässige, emissionsfreie Energiequelle - insbesondere im Kontext des globalen Dekarbonisierungspfads und der wachsenden Energieanforderungen der Digitalwirtschaft. Insbesondere die Entwicklung sogenannter "Small Modular Reactors" ("SMRs"), also tragbarer, hochsicherer Minireaktoren, gilt als technologischer Wendepunkt. Diese neuen Reaktortypen eröffnen völlig neue Anwendungsfelder außerhalb der klassischen Stromversorgung - etwa in Rechenzentren, der Wasserstoffproduktion, Fernwärme oder Meerwasserentsalzung. Gerade große Tech-Konzerne wie Microsoft, Amazon, Google und Meta investieren zunehmend in entsprechende Energiepartnerschaften, was die Nachfrage nach nuklear erzeugter Grundlastenergie erheblich steigen lassen dürfte. Vor diesem Hintergrund wird ein starker Anstieg der globalen Uran-Nachfrage erwartet. Prognosen gehen von einem jährlichen Wachstum zwischen 5,3 und 7,6 Prozent bis 2040 aus - getrieben durch den Bau neuer Reaktoren, insbesondere in Asien, und durch den wachsenden Einsatz von "SMRs". Die aktuelle Minenproduktion reicht jedoch bei weitem nicht aus, um diesen Bedarf zu decken: Nach derzeitigen Schätzungen können bis 2035 nur etwa 40 Prozent des erwarteten Uranbedarfs durch bestehende Minen gedeckt werden. Zusätzlich benötigen neue Reaktoren zu Beginn deutlich größere Mengen an Uranbrennstoff, was zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage führen wird. Da über 99 Prozent der weltweit betriebenen Reaktoren auf Uran als Brennstoff angewiesen sind, wirkt sich jeder Ausbau direkt auf die Marktstellung und Bewertung von Uranproduzenten aus. Nexus Uranium verfügt über mehrere strategische Vorteile, um in diesem Umfeld zu wachsen. Das Unternehmen möchte sich für das US-weite "FAST-41-Programm" qualifizieren - ein bundesstaatliches Genehmigungsverfahren, das komplexe Großprojekte effizienter und planbarer macht. Dieses Programm ermöglicht einen verbindlichen Zeitrahmen für alle Genehmigungsschritte, dokumentiert über das öffentlich einsehbare Permitting Dashboard, und wird vom "Federal Permitting Improvement Steering Council" ("FPISC") koordiniert. Dies dürfte Nexus erhebliche regulatorische Vorteile im Vergleich zu Wettbewerbern außerhalb des Programms verschaffen. Technologisch setzt das Unternehmen auf das "In-Situ-Recovery-Verfahren" ("ISR"), das weltweit als die derzeit umweltverträglichste Form der Uranförderung gilt. Anders als beim konventionellen Bergbau verbleibt das Erz im Boden. Über Bohrungen wird eine chemische Lösung injiziert, die das Uran löst und anschließend wieder an die Oberfläche gepumpt wird. Dieses Verfahren vermeidet große Eingriffe in die Landschaft, verursacht weder Abraum noch radioaktiven Staub und ist in der Stilllegung deutlich einfacher und kostengünstiger. Länder wie die USA, Australien und Kasachstan haben seit Jahren regulatorische Standards für "ISR"-Projekte etabliert, was Genehmigungsprozesse planbarer und schneller macht. In den USA etwa stammen alle aktiven Uranminen aus "ISR"-Betrieb. Auch Kasachstan, der weltweit führende Uranproduzent, setzt nahezu vollständig auf dieses Verfahren. Die geopolitische Entwicklung der letzten Jahre stärkt die Marktposition westlicher Uranproduzenten zusätzlich. Die Abhängigkeit vieler Länder von Lieferanten wie Russland oder Kasachstan wird zunehmend kritisch hinterfragt. Regierungen in Nordamerika und Europa setzen auf die Wiedereröffnung stillgelegter Reaktoren, investieren in neue Kapazitäten und fördern aktiv die nationale Uranversorgung. Diese strategische Neuausrichtung äußert sich in Form von Förderprogrammen, vereinfachten Genehmigungen, staatlichen Kreditlinien und dem Aufbau strategischer Uranreserven. Parallel dazu wächst das Interesse institutioneller Investoren und Energieversorger an langfristigen Lieferverträgen mit Produzenten in politisch stabilen Jurisdiktionen. Diese Entwicklung bietet Nexus nicht nur planbare Abnahmestrukturen, sondern eröffnet auch Zugang zu besseren Preis- und Vertragsbedingungen bei deutlich höherer Marge. In einem Marktumfeld, das von wachsender Nachfrage, regulatorischer Unterstützung und geopolitischer Neuausrichtung geprägt ist, sieht sich Nexus Uranium hervorragend positioniert, um vom strukturellen Wandel in der Energiewirtschaft zu profitieren. Mit einem diversifizierten Projektportfolio, einer schlanken Kapitalstruktur, technologischem Fokus auf "ISR" und strategischem Zugang zu beschleunigten Genehmigungsverfahren verfügt das Unternehmen über alle Voraussetzungen, um in den kommenden Jahren eine zentrale Rolle im globalen Uranmarkt zu spielen und nachhaltige Wertschöpfung für Investoren, Partner und die Gesellschaft zu leisten. Wirkt sich der strategische Coup schon bald auf den Kurs aus? Für renditeorientierte Anleger mit Weitblick bietet sich hier eine seltene Gelegenheit, in ein Projekt einzusteigen, das im Herzen der grünen Energiezukunft liegt. Wer heute investiert, könnte morgen schon Teil einer Entwicklung sein, die den Energiemarkt von Grund auf verändert. Derzeit zeigt die Aktie der Nexus Uranium Corp. (ISIN: CA65345P2008 | WKN: A41PJQ) ein beträchtliches Potenzial für einen Kursausbruch, was Investoren attraktive Opportunities für eine potentiell erhebliche Wertsteigerung auf dem derzeit relativ niedrigen Bewertungsniveau bieten dürfte.

Rechtliche Angaben zu der Veröffentlichung Diese Veröffentlichung ist eine Marketingmitteilung und Bestandteil einer Werbekampagne des Emittenten Nexus Uranium Corp. und richtet sich an erfahrene und spekulativ orientierte Anleger. Die vorliegende Mitteilung darf keinesfalls als unabhängige Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte, die die Objektivität des Erstellers beeinträchtigen können, vorliegen (siehe im Folgenden Abschnitt "Interessen / Interessenkonflikte"). Die angegebenen Preise zu besprochenen Wertpapieren sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen erstmaligen Verbreitung. Identität des Verbreiters und Erstellers: MCS Market Communication Service GmbH, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Iserlohn unter der Nummer HRB 11340 und eingetragen in der Liste der institutsunabhängigen Ersteller und/oder Weitergeber von Anlagestrategie- und Anlageempfehlungen die von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht geführt wird und zuständige Aufsichtsbehörde ist (nachfolgend als "Verbreiter" bezeichnet). Interessen / Interessenskonflikte Der Verbreiter erhält vom Emittenten für die Verbreitung der Marketingmitteilung eine fixe Vergütung. Der Verbreiter und/oder mit ihr verbundene Unternehmen wurden vom Emittenten bzw. von deren Aktionären mit der Erstellung der vorliegenden Marketingmitteilung beauftragt. Aufgrund der Beauftragung durch den Emittenten ist die Unabhängigkeit der Mitteilung nicht sichergestellt. Dies begründet laut Gesetz auf Seiten der Verbreiter bzw. des verantwortlichen Redakteurs einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Wir weisen darauf hin, dass die Auftraggeber (Dritte) der Publikation von Verbreiter, deren Organe, wesentlichen Aktionäre, sowie mit diesen verbundenen Parteien (Dritte) zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung womöglich Aktien des Emittenten, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen wird, halten. Es besteht seitens der Auftraggeber und der Dritten gegebenenfalls die Absicht, diese Wertpapiere in unmittelbarem Zusammenhang mit dieser Veröffentlichung zu verkaufen und an steigenden Kursen und Umsätzen zu partizipieren oder jederzeit weitere Wertpapiere hinzuzukaufen. Der Verbreiter handelt demzufolge im Zusammenwirken mit und aufgrund entgeltlichen Auftrags von weiteren Personen, die signifikante Aktienpositionen des besprochenen Emittenten halten können. Dies begründet laut Gesetz einen Interessenkonflikt, auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen. Weder Verbreiter noch der verantwortliche Redakteur sind an den beschriebenen möglichen Veräußerungs- / Kaufaktivitäten beteiligt. Auf entsprechende potentielle Aktienverkäufe und -käufe der Auftraggeber sowie Dritter hat der Emittent auch keinen Einfluss. Der Verbreiter hat es zu unterlassen, Wertpapiere des Emittenten zu halten oder in irgendeiner Weise mit ihnen zu handeln. Der Verbreiter der Mitteilung besitzt/hält weder unmittelbar noch mittelbar (beispielsweise über verbundene Unternehmen, in abgestimmter Art und Weise) Aktienpositionen des besprochenen Emittenten. Darüber hinaus ist die Vergütung des Verbreiters der Mitteilung weder direkt an finanzielle Transaktionen noch an Börsenumsätze oder Vermögensverwaltungsgebühren gekoppelt. Weder der Verbreiter, noch ein mit ihm verbundenes Unternehmen, noch eine bei der Erstellung mitwirkende Person (noch deren mit ihr eng verbundene Personen), noch Personen, die vor Weitergabe der Mitteilung Zugang hatten oder haben konnten, sind / ist in Besitz einer Nettoverkaufs- oder Nettokaufposition, die die Schwelle von 0,5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Kapitals des Emittenten überschreitet. Ebenso wenig werden von der/den Person/en Anteile an über 5% des gesamten emittierten Aktienkapitals des Emittenten gehalten, war/en die Person/en innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate bei der öffentlichen Emission von Finanzinstrumenten des Emittenten federführend oder mitführend, war/en die Person/en Marketmaker oder Liquiditätsspender in den Finanzinstrumenten des Emittenten, haben mit dem Emittenten eine Vereinbarung über die Erbringung von Wertpapierdienstleistungen gemäß Anhang I Abschnitt A und B der Richtlinie 2014/65/EU getroffen, die innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate gültig war oder in diesem Zeitraum eine Leistung oder ein Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung gegeben war. Emittent: Nexus Uranium Corp.

Datum der erstmaligen Verbreitung: 24.11.2025; 12:05 Uhr

Abstimmung mit dem Emittenten: Ja Adressaten: Der Verbreiter stellt die Mitteilung allen interessierten Wertpapierdienstleistungsunternehmen und Privatanlegern gleichzeitig zur Verfügung. Ausgeschlossene Adressaten: Die vom Verbreiter veröffentlichten Publikationen, Informationen, Analysen, Reports, Researches und Dokumente sind nicht für U.S.-Personen oder Personen, die ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan haben, bestimmt und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese verteilt werden. Informationsquellen: Informationsquellen des Verbreiters und Erstellers sind Angaben und Informationen des Emittenten, in- und ausländische Wirtschaftspresse, Informationsdienste, Nachrichtenagenturen (z.B. Reuters, Bloomberg, Infront, u. a.), Analysen und Veröffentlichungen im Internet. Sorgfaltsmaßstab: Bewertungen und daraus abgeleitete Schlussfolgerungen werden mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns und unter Berücksichtigung aller zum jeweiligen Zeitpunkt öffentlich zugänglichen nach Ansicht des Erstellers entscheidungserheblichen Faktoren erstellt. Hinweise betreffend der mit den Wertpapieren und mit deren Emittenten verbundenen Risiken Weil andere Researchhäuser und Börsenbriefe den Wert auch besprechen können, kann es in vorliegendem Empfehlungszeitraum zu einer symmetrischen Informations-/ und Meinungsgenerierung kommen. Natürlich gilt es zu beachten, dass der Emittent in der höchsten denkbaren Risikoklasse für Aktien gelistet ist. Der Emittent weist ggf. noch keine Umsätze auf und befindet sich auf Early Stage Level, was riskant ist. Die finanzielle Situation des Unternehmens ist noch defizitär, was die Risiken deutlich erhöht. Durch ggf. notwendig werdende Kapitalerhöhungen könnten zudem kurzfristig Verwässerungserscheinungen auftreten, die zu Lasten der Investoren gehen können. Wenn es dem Emittenten nicht gelingt, weitere Finanzquellen in den nächsten Jahren zu erschließen, könnten sogar Insolvenz und ein Delisting/Einstellung des Handels drohen. Enthaftungserklärung und Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals Die Hintergrundinformationen, Markteinschätzungen und Wertpapieranalysen, die der Verbreiter auf seinen Webseiten und in seinen Newslettern veröffentlicht, stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelten Notierungen noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet. Dennoch ist die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der Ausführungen bzw. der Aktienbesprechungen für die eigene Anlageentscheidung möglicherweise resultieren können, ausnahmslos ausgeschlossen. Wir geben zu bedenken, dass Aktieninvestments immer mit Risiko verbunden sind. Jedes Geschäft mit Optionsscheinen, Hebelzertifikaten oder sonstigen Finanzprodukten ist sogar mit äußerst großen Risiken behaftet. Aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder sonstigen Veränderungen kann es zu erheblichen Kursverlusten, im schlimmsten Fall zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals kommen. Bei derivativen Produkten ist die Wahrscheinlichkeit extremer Verluste mindestens genauso hoch wie bei SmallCap Aktien, wobei auch die großen in- und ausländischen Aktienwerte schwere Kursverluste bis hin zum Totalverlust erleiden können. Sie sollten sich vor jeder Anlageentscheidung (z.B. durch Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens) weitergehend beraten lassen. Obwohl die in den Mitteilungen und Markteinschätzungen vom Verbreiter enthaltenen Wertungen und Aussagen mit der angemessenen Sorgfalt erstellt wurden, übernehmen wir keinerlei Verantwortung oder Haftung für Fehler, Versäumnisse oder falsche Angaben. Dies gilt ebenso für alle von unseren Gesprächspartnern in den Interviews geäußerten Darstellungen, Zahlen und Beurteilungen. Das gesamte Risiko, das aus dem Verwenden oder der Leistung von Service und Materialien entsteht, verbleibt bei Ihnen, dem Leser. Bis zum durch anwendbares Recht äußerstenfalls Zulässigen kann der Verbreiter nicht haftbar gemacht werden für irgendwelche besonderen, zufällig entstandenen oder indirekten Schäden oder Folgeschäden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust geschäftlicher Informationen oder irgendeinen anderen Vermögensschaden), die aus dem Verwenden oder der Unmöglichkeit, Service und Materialien zu verwenden entstanden sind. Alle in dem vorliegenden Report zum Emittenten geäußerten Aussagen, außer historischen Tatsachen, sollten als zukunftsgerichtete Aussagen verstanden werden, die sich wegen erheblicher Unwägbarkeiten durchaus nicht bewahrheiten könnten. Die Aussagen des Erstellers unterliegen Ungewissheiten, die nicht unterschätzt werden sollten. Es gibt keine Sicherheit oder Garantie, dass die getätigten Prognosen tatsächlich eintreffen. Daher sollten die Leser sich nicht auf die Aussagen des Erstellers verlassen und nicht nur auf Grund der Lektüre der Mitteilung Wertpapiere kaufen oder verkaufen. Der Service des Verbreiters darf deshalb keinesfalls als persönliche oder auch nur allgemeine Anlageberatung aufgefasst werden. Nutzer, die aufgrund der vom Verbreiter abgebildeten oder bestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Alle vorliegenden Texte, insbesondere Markteinschätzungen, Aktienbeurteilungen und Chartanalysen spiegeln die persönliche Meinung des Redakteurs wider. Es handelt sich also um reine individuelle Auffassungen ohne Anspruch auf ausgewogene Durchdringung der Materie. Der Leser versichert hiermit, dass er sämtliche Materialien und Inhalte auf eigenes Risiko nutzt und der Verbreiter keine Haftung übernimmt. Der Verbreiter behält sich das Recht vor, die Inhalte und Materialien, welche von ihm verbreitet werden, ohne Ankündigung abzuändern, zu verbessern, zu erweitern oder zu entfernen. Der Verbreiter schließt ausdrücklich jede Gewährleistung für Service und Materialien aus. Service und Materialien und die darauf bezogene Dokumentation wird Ihnen "so wie sie ist" zur Verfügung gestellt, ohne Gewährleistung irgendeiner Art, weder ausdrücklich noch konkludent. Einschließlich, aber nicht beschränkt auf konkludente Gewährleistungen der Tauglichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder des Nichtbestehens einer Rechtsverletzung. Es gibt keine Garantie dafür, dass die Prognosen des Emittenten, des Erstellers oder (weiterer) Experten und des Managements tatsächlich eintreten. Die Wertentwicklung der Aktie des Emittenten ist damit ungewiss. Wie bei jedem sogenannten Micro Cap besteht auch hier die Gefahr des Totalverlustes. Deshalb dient die Aktie nur der dynamischen Beimischung in einem ansonsten gut diversifizierten Depot. Der Anleger sollte die Nachrichtenlage genau verfolgen und über die technischen Voraussetzungen für ein Trading in Pennystocks verfügen. Die segmenttypische Marktenge sorgt für hohe Volatilität. Unerfahrenen Anlegern und LOW-RISK Investoren wird von einer Investition in Aktien des Emittenten grundsätzlich abgeraten. Die vorliegende Analyse richtet sich ausschließlich an erfahrene Profitrader. Begriffsbestimmungen Maßgebend für die Einschätzung zu einem Emittenten ist, ob sich seine Aktien nach der Einschätzung des Erstellers in den folgenden 12 Monaten (Geltungszeitraum) besser, schlechter oder im Vergleich mit den Aktien vergleichbarer Emittenten aus derselben Peer Group bewegen können: Sell: Der Begriff Sell bedeutet verkaufen. Der Ersteller ist der Auffassung, dass ein weiterer Kursgewinn unwahrscheinlich ist, ein Kursverlust eintreten könne oder dass Anleger bereits erzielte Gewinne realisieren sollten. In all diesen Fällen wird er die Empfehlung "Sell" aussprechen.

Hold: Der Begriff Hold bedeutet halten. Der Ersteller sieht ein Kurspotenzial für die Aktie, weshalb er der Meinung ist, die Aktie im Depot zu behalten.

Buy: Der Begriff Buy bedeutet kaufen. Der Ersteller erwartet einen Kursanstieg der Aktie, da er diese aktuell für unterbewertet hält.

Strong Buy: Der Begriff Strong Buy bedeutet unbedingt kaufen und wird zum Beispiel von den US-Investmenthäusern Morgan Stanley und Salomon Brothers verwendet. Der Ersteller erwartet einen im Vergleich zu anderen Unternehmen derselben Peer Group überdurchschnittlichen Kursanstieg. Unabhängig von der vorgenommenen Einschätzung bestehen nach der Empfindlichkeitsanalyse deutliche Risiken aufgrund einer Änderung der zugrunde gelegten Annahmen. Diese Erörterung von Risikofaktoren in der Analyse erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Emittent/Herausgeber: MCS Market Communication Service GmbH

Schlagwort(e): Finanzen



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Originalinhalt anzeigen: EQS News