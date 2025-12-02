P.I. Works feiert den Erfolg seines treuen Kunden Beeline Usbekistan, der von den unabhängigen globalen Analyseunternehmen Opensignal und Ookla für seine exzellente Mobilfunknetzleistung ausgezeichnet wurde.

Beeline Usbekistan wurde von Opensignal zum Fastest Mobile Internet Provider (schnellster Mobilfunkanbieter) und zum Most Consistent Mobile Network (beständigstes Mobilfunknetz) des Landes für das erste Halbjahr 2025 gekürt und Ookla zeichnete den Betreiber mit dem Best Mobile Video Experience Award (Preis für das beste mobile Videoerlebnis) aus. Diese Auszeichnungen verdeutlichen den messbaren Effekt der KI-gestützten Automatisierungs-, Analyse- und Optimierungsfunktionen von P.I. Works in Verbindung mit dem starken Engagement von Beeline Usbekistan für Investitionen und Innovationen.

Eine Partnerschaft, die die Exzellenz des Netzwerks fördert

Eine gemeinsame Strategie, um Intelligenz und Effizienz in die Betriebsabläufe zu integrieren, ist die Basis für diesen Erfolg. Mit Automatisierung, selbstorganisierenden Funktionen und Echtzeit-Beobachtbarkeit optimiert Beeline Usbekistan den Netzwerkbetrieb und erhält proaktiv die Leistung in einer Multi-Vendor- und Multi-Technologie-Umgebung aufrecht.

Management der Kundenerfahrung, Netzwerkoptimierung und Leistungsüberwachung arbeiten Hand in Hand, um eine überragende Netzwerkqualität, Effizienz und konsistente Benutzerzufriedenheit zu gewährleisten, während Dienstleistungen wie Refarming und Kapazitätsbewertung die Ressourcennutzung und Netzwerkleistung weiter verbessern. Offene, herstellerunabhängige Ansätze und ständige Expertenservices gewährleisten Flexibilität, reibungslose Bereitstellungen sowie kontinuierliche Optimierung und sind die Grundlage der ausgezeichneten Leistung von Beeline Usbekistan.

Gemeinsame Zukunftsvision

"Dass Beeline Usbekistan als das schnellste und stabilste Netzwerk ausgezeichnet wurde, erfüllt uns mit großem Stolz", so Zafer Genç, Director of Network Services bei P.I. Works "Es zeigt, was möglich ist, wenn Technologie und das Streben nach Exzellenz zusammenkommen. Dieser Erfolg ist nicht nur ein Meilenstein, sondern auch ein Beweis dafür, dass intelligente Automatisierung das Erlebnis von Millionen von Mobilfunknutzern wirklich verbessern kann."

"P.I. Works hat einen entscheidenden Beitrag bei der Erreichung dieser Ergebnisse geleistet", sagte Gediz Sezgin, CTIO bei Beeline Uzbekistan. "Durch intelligente Automatisierung und Netzwerkoptimierung konnten wir die schnellsten Geschwindigkeiten, die zuverlässigste Qualität und das beste Videoerlebnis des Landes bieten. Gemeinsam setzen wir neue Standards für die Konnektivität in Usbekistan."

P.I. Works wird Beeline Usbekistan nicht nur bei der Aufrechterhaltung seiner Marktführerschaft unterstützen, sondern auch dazu beitragen, den Marktanforderungen einen Schritt voraus zu sein und die digitale Zukunft des Landes voranzutreiben.

Betreiber, die in Bezug auf Geschwindigkeit, Konsistenz und Benutzererfahrung ihres Mobilfunknetzes ähnliche Ergebnisse erzielen möchten, können sich jederzeit an unsere Experten wenden. Diese erreichen Sie unter excellence@piworks.net.

Über P.I. Works

P.I. Works ist ein Weltmarktführer im Bereich der KI-gesteuerten Automatisierung, Optimierung und Sicherung von Mobilfunknetzen. Wir arbeiten bereits seit zwei Jahrzehnten mit Mobilfunkbetreibern weltweit zusammen, um Netzwerke zu transformieren, Kosten zu senken, die Energieeffizienz zu steigern, die Unabhängigkeit zu stärken und ein herausragendes Kundenerlebnis zu bieten.

