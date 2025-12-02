Der Bitcoin zieht am Dienstag wieder über die Marke von 90.000 US-Dollar an. Die Mutter aller Kryptowährungen stellt sich dabei gegen den deutlichen Abverkauf vom Montag. Doch ist hier trotzdem noch keine Erholung in Sicht? Der Bitcoin hat sich am Dienstag von seinen jüngsten Verlusten erholt. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg auf der Handelsplattform Bitstamp auf 91.839 US-Dollar. Am Morgen hatte er noch unter 87.000 Dollar ...

