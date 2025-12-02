Steve Fulton folgt auf Gareth Burton und soll das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen sowie die globale Marktexpansion weiter vorantreiben

LONDON, Dec. 02, 2025, die im vierten Quartal 2024 gemeinsam mit dem Co-Kontrollpartner SilverTree Equitybekannt gegeben wurde.

Steve Fulton ist nun verantwortlich für die Leitung der Vision, Strategie und Umsetzung bei Orbus in einer Phase rascher globaler Expansion. Er bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungspositionen bei verschiedenen Unternehmen aus den Bereichen Unternehmenssoftware und -dienstleistungen mit.

"Ich freue mich sehr darauf, die wichtige Arbeit aufzunehmen, das Orbus-Team kennenzulernen, mit Kunden und Partnern in Kontakt zu treten und die strategische Weiterentwicklung der Unternehmensvision voranzutreiben", sagte Steve. "Ich bin überzeugt, dass meine Erfahrung und mein Führungsstil das Team optimal ergänzen und eine solide Basis für die nächste Phase des beschleunigten Wachstums des Unternehmens schaffen."

Zuletzt war Steve Präsident bei Secureworks, wo er die Transformation des Unternehmens zu einer SaaS-basierten XDR-Plattform leitete, den jährlich wiederkehrender Umsatz (ARR) von 0 auf 300 Millionen US-Dollar steigerte und den Verkauf des Unternehmens an Sophos begleitete. Zuvor war er als Chief Product Officer tätig und verantwortete das Software-Engineering, Produktmanagement, die Preisgestaltung sowie die Kundenerfahrung bei Secureworks. Außerdem hatte Steve bedeutende Führungspositionen bei EMC, Dell, Scaleio (von EMC übernommen), ServiceMesh und Wanova (von VMWare übernommen) inne.

"Wir freuen uns sehr, Steve für die nächste Etappe der Orbus-Reise willkommen zu heißen", sagte Quentin Gallivan, Vorsitzender des Vorstands von Orbus. "Orbus verfügt über ein fantastisches, vielfältiges Team aus engagierten, kundenorientierten Mitarbeitenden und über eine marktführende Plattform, die unseren Kunden weiterhin vollständige Transparenz und fundierte Entscheidungen ermöglicht und so zu intelligenteren Transformationsergebnissen führt. Wir möchten Gareth für all seine Verdienste danken, Orbus auf das heutige Niveau zu bringen und ein Team aufzubauen, das unsere Leidenschaft dafür, unseren Kunden echten Mehrwert zu bieten, teilt."

Gareth übergab Fulton am 18. November 2025 offiziell die Führungsrolle und sagte kurz vor der Übergabe auf der Mitarbeiterversammlung des Unternehmens:

"Seit 2022 hatte ich die großartige Gelegenheit, als CEO von Orbus zu wirken. Es war mir eine echte Ehre, dieses fantastische Team zu leiten und ein erstklassiges SaaS-Unternehmen aufzubauen. Ich könnte nicht glücklicher sein, dass Steve als der richtige Leiter die nächste Wachstumsphase von Orbus übernimmt. Er vereint die ideale Mischung aus Leidenschaft, Führungsstärke und Erfahrung, um Orbus im kommenden Kapitel zu noch größerem Erfolg zu führen."

Über Orbus

Orbus Software wurde 2004 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die Transformation von Unternehmen, mit regionalen Niederlassungen in den USA, Großbritannien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Australien und Polen. Das Unternehmen befähigt seine Kunden, strategische Entscheidungen zu optimieren und so intelligentere Transformationsprozesse umzusetzen.

Die cloudnative Plattform OrbusInfinity unterstützt Führungskräfte dabei, Geschäftsergebnisse zu erzielen, Innovationen schneller voranzutreiben und die Resilienz ihres Unternehmens zu stärken - und hilft ihnen gleichzeitig, fundiertere, verantwortungsvollere und nachhaltigere Geschäftsentscheidungen zu treffen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.orbussoftware.comoder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Medienanfragen:

Tim Mitchell

SVP, Analyst Relations, Public Relations, and Communications

Tim.mitchell@orbussoftware.com

Anmerkung des Herausgebers: Alle anderen Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Eigentümer.