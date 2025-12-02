© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Die indische Rupie jagt von einem Rekordtief zum nächsten. Unsichere Daten, hohe Zölle und nervöse Märkte haben die Währung auf ein Niveau gedrückt, das selbst die Notenbank an ihre Grenzen bringt.Die indische Rupie zählt 2025 zu den Überraschungen auf den globalen Devisenmärkten - allerdings in negativer Hinsicht. Während Indien mit beeindruckendem Wirtschaftswachstum Schlagzeilen macht, geht es für die Währung gleichzeitig so steil bergab wie für keine andere in Asien. Die Rupie hat den schlechtesten Jahresstart seit Jahren hinter sich - und der Trend zeigt weiter nach unten. Seit Anfang Januar hat die Währung gegenüber dem Euro etwa 16 Prozent an Wert verloren. Und selbst zum schwachen …