© Foto: Dall-E

In fallende Messer soll man nicht greifen, lautet eine vielzitierte Börsenweisheit. Doch nicht alle fallenden Messer sind gleich: Manche bergen große Chancen - wie dieses hier! Willkommen zum wallstreetONLINE-TrendFinder - Li Auto Der sinnbildliche Griff ins fallende Messer gilt als einer der am weitesten verbreiteten Fehler unter weniger erfahrenen Anlegerinnen und Anlegern. Oft ist hierfür der sogenannte Anker-Effekt verantwortlich: Dass eine Aktie schon mal deutlich höher notiert hat, führt zum Fehlschluss, dass sie nach einer Korrektur oder einem Crash schon bald wieder auf dem Weg dorthin zurück sein müsste. Nicht selten ist das genaue Gegenteil der Fall: Einer Aktie, die bereits von …