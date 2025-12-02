

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



02.12.2025 / 19:49 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: AOB Invest GmbH

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Andreas F.J. Nachname(n): Obereder Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ATOSS Software SE

b) LEI

529900Q9G9280ADNOA39

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005104400

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 110 EUR 14.630,00 EUR 110 EUR 5.170,00 EUR 110 EUR 2.530,00 EUR 110 EUR 17.930,00 EUR 110 EUR 30.580,00 EUR 110 EUR 2.310,00 EUR 110 EUR 2.530,00 EUR 113 EUR 565,00 EUR 113 EUR 1.582,00 EUR 112,8 EUR 2.256,00 EUR 113,2 EUR 1.132,00 EUR 113,2 EUR 2.264,00 EUR 113,2 EUR 2.830,00 EUR 113,2 EUR 2.037,60 EUR 113,2 EUR 679,20 EUR 113,4 EUR 8.164,80 EUR 113 EUR 5.537,00 EUR 113 EUR 5.537,00 EUR 113 EUR 10.848,00 EUR 113,4 EUR 2.268,00 EUR 113,8 EUR 2.617,40 EUR 113,8 EUR 2.276,00 EUR 113,8 EUR 1.820,80 EUR 113,8 EUR 7.055,60 EUR 113,6 EUR 2.840,00 EUR 113,6 EUR 2.499,20 EUR 113,2 EUR 452,80 EUR 113,2 EUR 452,80 EUR 113,2 EUR 113,20 EUR 113,2 EUR 679,20 EUR 113,4 EUR 9.865,80 EUR 113,8 EUR 682,80 EUR 114 EUR 1.596,00 EUR 114 EUR 4.674,00 EUR 113,6 EUR 2.499,20 EUR 113,8 EUR 341,40 EUR 114,2 EUR 456,80 EUR 114,4 EUR 3.317,60 EUR 114,2 EUR 3.311,80 EUR 114,6 EUR 12.606,00 EUR 114,6 EUR 5.500,80 EUR 114,7 EUR 5.735,00 EUR 114,7 EUR 12.731,70 EUR 115 EUR 1.840,00 EUR 115 EUR 1.610,00 EUR 115 EUR 6.670,00 EUR 115 EUR 3.795,00 EUR 115 EUR 1.610,00 EUR 114,6 EUR 12.606,00 EUR 114,2 EUR 3.426,00 EUR 114 EUR 2.850,00 EUR 114 EUR 5.244,00 EUR 113,5 EUR 11.350,00 EUR 113,8 EUR 1.934,60 EUR 113,8 EUR 341,40 EUR 114,8 EUR 15.038,80 EUR 115 EUR 2.185,00 EUR 114,8 EUR 2.640,40 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 115 EUR 5.635,00 EUR 115 EUR 4.485,00 EUR 115 EUR 4.600,00 EUR 115 EUR 6.785,00 EUR 114,4 EUR 3.432,00 EUR 114,4 EUR 3.660,80 EUR 114,4 EUR 2.288,00 EUR 114,8 EUR 7.117,60 EUR 114,8 EUR 5.625,20 EUR 114,9 EUR 12.868,80 EUR 114,6 EUR 3.438,00 EUR 114,8 EUR 4.936,40 EUR 114,8 EUR 229,60 EUR 114,6 EUR 4.354,80 EUR 114,8 EUR 14.005,60 EUR 114,8 EUR 103.320,00 EUR 115 EUR 2.760,00 EUR 115 EUR 5.290,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 114,7 EUR 1.147.000,00 EUR 114,9 EUR 5.745,00 EUR 114,6 EUR 2.865,00 EUR 114,6 EUR 1.146,00 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,8 EUR 2.870,00 EUR 114,6 EUR 5.042,40 EUR 114,8 EUR 8.610,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 115 EUR 4.485,00 EUR 114,9 EUR 5.630,10 EUR 114,9 EUR 5.630,10 EUR 114,9 EUR 5.630,10 EUR 114,9 EUR 5.630,10 EUR 114,9 EUR 14.017,80 EUR 114,6 EUR 1.833,60 EUR 114,6 EUR 458,40 EUR 114,2 EUR 3.083,40 EUR 114,8 EUR 2.525,60 EUR 114,8 EUR 2.066,40 EUR 114,8 EUR 2.066,40 EUR 114,6 EUR 9.741,00 EUR 114,8 EUR 459,20 EUR 114,5 EUR 4.122,00 EUR 114,5 EUR 2.519,00 EUR 114,3 EUR 5.143,50 EUR 114,6 EUR 4.011,00 EUR 114,6 EUR 687,60 EUR 114,6 EUR 573,00 EUR 114,6 EUR 17.190,00 EUR 114,4 EUR 457,60 EUR 114,8 EUR 2.181,20 EUR 115 EUR 4.600,00 EUR 115 EUR 4.485,00 EUR 115 EUR 4.255,00 EUR 115 EUR 5.635,00 EUR 115 EUR 92.000,00 EUR 115 EUR 4.255,00 EUR 114,6 EUR 2.521,20 EUR 114,4 EUR 1.716,00 EUR 114,2 EUR 3.997,00 EUR 114,4 EUR 3.775,20 EUR 114,4 EUR 3.775,20 EUR 114,4 EUR 1.601,60 EUR 114,6 EUR 2.177,40 EUR 114,6 EUR 2.750,40 EUR 114,8 EUR 2.755,20 EUR 114,2 EUR 2.169,80 EUR 114,6 EUR 2.062,80 EUR 114,6 EUR 5.615,40 EUR 114,3 EUR 6.743,70 EUR 114 EUR 2.394,00 EUR 113,8 EUR 3.755,40 EUR 114 EUR 2.052,00 EUR 113,7 EUR 141.783,90 EUR 113,7 EUR 10.233,00 EUR 113,4 EUR 2.948,40 EUR 114 EUR 5.016,00 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 114 EUR 1.140,00 EUR 113,8 EUR 219.975,40 EUR 113,8 EUR 85.691,40 EUR 114 EUR 456,00 EUR 114 EUR 2.166,00 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 114 EUR 5.586,00 EUR 113,8 EUR 18.435,60 EUR 113,6 EUR 2.612,80 EUR 113,8 EUR 5.576,20 EUR 114 EUR 9.804,00 EUR 114 EUR 4.674,00 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 113,8 EUR 1.138,00 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 114,1 EUR 6.161,40 EUR 114,1 EUR 912,80 EUR 114,1 EUR 114,10 EUR 114,1 EUR 456,40 EUR 114,4 EUR 5.605,60 EUR 114,4 EUR 6.292,00 EUR 114,4 EUR 5.605,60 EUR 114,6 EUR 2.406,60 EUR 114,8 EUR 4.477,20 EUR 114,7 EUR 15.369,80 EUR 115 EUR 7.935,00 EUR 115 EUR 690,00 EUR 115 EUR 2.530,00 EUR 115 EUR 2.300,00 EUR 115 EUR 11.270,00 EUR 114,8 EUR 2.066,40 EUR 114,6 EUR 2.292,00 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 115 EUR 1.725,00 EUR 114,8 EUR 229,60 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,8 EUR 1.148,00 EUR 114,6 EUR 4.354,80 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 115 EUR 1.725,00 EUR 114,8 EUR 1.033,20 EUR 114,8 EUR 2.410,80 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 345,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 114,6 EUR 2.865,00 EUR 115 EUR 115,00 EUR 115 EUR 1.035,00 EUR 115 EUR 1.495,00 EUR 115 EUR 3.105,00 EUR 115 EUR 1.955,00 EUR 115 EUR 690,00 EUR 115 EUR 920.000,00 EUR 115 EUR 1.495,00 EUR 115 EUR 690,00 EUR 114,8 EUR 1.951,60 EUR 114,8 EUR 344,40 EUR 114,8 EUR 2.181,20 EUR 115 EUR 2.070,00 EUR 115 EUR 460,00 EUR 115 EUR 2.990,00 EUR 114,8 EUR 2.181,20 EUR 114,8 EUR 1.033,20 EUR 114,8 EUR 1.377,60 EUR 115 EUR 1.150,00 EUR 115 EUR 1.610,00 EUR 114,4 EUR 2.516,80 EUR 114,2 EUR 2.626,60 EUR 114 EUR 2.394,00 EUR 114,4 EUR 2.974,40 EUR 114 EUR 2.964,00 EUR 114,2 EUR 2.284,00 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 113,8 EUR 3.186,40 EUR 114 EUR 7.296,00 EUR 114 EUR 1.254,00 EUR 114 EUR 14.250,00 EUR 114,4 EUR 114,40 EUR 114,4 EUR 2.173,60 EUR 114,4 EUR 1.716,00 EUR 114,4 EUR 572,00 EUR 114,4 EUR 2.288,00 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,1 EUR 5.020,40 EUR 114,1 EUR 228,20 EUR 113,6 EUR 2.612,80 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 114 EUR 570,00 EUR 114 EUR 456,00 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 114 EUR 2.052,00 EUR 113,8 EUR 5.576,20 EUR 114 EUR 684,00 EUR 113,9 EUR 16.059,90 EUR 113,9 EUR 5.581,10 EUR 113,9 EUR 10.592,70 EUR 113,9 EUR 5.581,10 EUR 113,9 EUR 5.581,10 EUR 113,6 EUR 3.067,20 EUR 113,4 EUR 2.154,60 EUR 113,6 EUR 1.931,20 EUR 113,6 EUR 1.704,00 EUR 113,6 EUR 11.360,00 EUR 113,6 EUR 2.044,80 EUR 113,6 EUR 795,20 EUR 113,8 EUR 455,20 EUR 113,8 EUR 796,60 EUR 113,8 EUR 4.438,20 EUR 114 EUR 2.622,00 EUR 113,7 EUR 4.548,00 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 113,8 EUR 341,40 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 113,8 EUR 4.210,60 EUR 114 EUR 24.282,00 EUR 114,2 EUR 9.136,00 EUR 114 EUR 31.806,00 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,1 EUR 48.606,60 EUR 114,1 EUR 15.289,40 EUR 114,4 EUR 14.757,60 EUR 114,3 EUR 24.231,60 EUR 114,3 EUR 6.743,70 EUR 114,3 EUR 15.659,10 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 12.355,20 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 9.609,60 EUR 114,2 EUR 2.969,20 EUR 114,4 EUR 2.173,60 EUR 114,4 EUR 1.944,80 EUR 114,3 EUR 7.658,10 EUR 114,4 EUR 4.232,80 EUR 114,2 EUR 10.278,00 EUR 114,2 EUR 10.278,00 EUR 114,6 EUR 2.521,20 EUR 114,6 EUR 1.146,00 EUR 114,6 EUR 1.948,20 EUR 114,6 EUR 11.230,80 EUR 114,6 EUR 573,00 EUR 114,2 EUR 4.111,20 EUR 114,6 EUR 4.125,60 EUR 114 EUR 2.622,00 EUR 113,6 EUR 2.272,00 EUR 114 EUR 4.902,00 EUR 114,2 EUR 2.169,80 EUR 114,1 EUR 10.269,00 EUR 113,8 EUR 3.641,60 EUR 113,8 EUR 2.276,00 EUR 114,2 EUR 1.142,00 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,1 EUR 4.107,60 EUR 114,4 EUR 7.436,00 EUR 114,2 EUR 2.626,60 EUR 114 EUR 342,00 EUR 114 EUR 684,00 EUR 114 EUR 1.026,00 EUR 114 EUR 228,00 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,2 EUR 2.740,80 EUR 114,2 EUR 228,40 EUR 114,1 EUR 4.792,20 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 113,8 EUR 455,20 EUR 113,8 EUR 1.365,60 EUR 113,8 EUR 3.414,00 EUR 114 EUR 342,00 EUR 114 EUR 10.260,00 EUR 113,8 EUR 2.503,60 EUR 114 EUR 2.280,00 EUR 114,2 EUR 2.512,40 EUR 114,2 EUR 2.512,40 EUR 114 EUR 798,00 EUR 114,2 EUR 2.284,00 EUR 114 EUR 13.452,00 EUR 114 EUR 2.052,00 EUR 114 EUR 1.140,00 EUR 113,8 EUR 2.048,40 EUR 113,8 EUR 88.536,40 EUR 113,8 EUR 11.835,20 EUR 113,9 EUR 5.581,10 EUR 114 EUR 684,00 EUR 114 EUR 2.964,00 EUR 114,2 EUR 2.969,20 EUR 114,2 EUR 2.055,60 EUR 114,2 EUR 12.562,00 EUR 114,4 EUR 1.029,60 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 34.777,60 EUR 114,3 EUR 7.429,50 EUR 114,3 EUR 1.257,30 EUR 114,3 EUR 10.287,00 EUR 114,3 EUR 10.629,90 EUR 114 EUR 3.078,00 EUR 113,8 EUR 113,80 EUR 113,8 EUR 113,80 EUR 113,8 EUR 3.186,40 EUR 114 EUR 2.736,00 EUR 114,1 EUR 2.510,20 EUR 113,9 EUR 341,70 EUR 114 EUR 5.700,00 EUR 114 EUR 1.140,00 EUR 114 EUR 2.964,00 EUR 114 EUR 228,00 EUR 114 EUR 228,00 EUR 114 EUR 912,00 EUR 114 EUR 2.166,00 EUR 113,9 EUR 10.251,00 EUR 114 EUR 1.140,00 EUR 114 EUR 1.710,00 EUR 113,6 EUR 2.840,00 EUR 114 EUR 1.026,00 EUR 114 EUR 228,00 EUR 114,2 EUR 571,00 EUR 113,8 EUR 4.893,40 EUR 114 EUR 342,00 EUR 114,2 EUR 571,00 EUR 114,2 EUR 4.796,40 EUR 114,2 EUR 5.938,40 EUR 114,4 EUR 11.211,20 EUR 114,4 EUR 1.144,00 EUR 114,4 EUR 2.173,60 EUR 114,4 EUR 3.775,20 EUR 114,4 EUR 4.461,60 EUR 114,4 EUR 8.465,60 EUR 114,2 EUR 1.142,00 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,2 EUR 1.941,40 EUR 114,2 EUR 456,80 EUR 114,2 EUR 1.598,80 EUR 114,2 EUR 3.083,40 EUR 114,4 EUR 3.432,00 EUR 114,4 EUR 1.716,00 EUR 114,4 EUR 2.402,40 EUR 114,3 EUR 10.287,00 EUR 114,0 EUR 2.508,00 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,0 EUR 1.140,00 EUR 114,1 EUR 456,40 EUR 114,6 EUR 10.887,00 EUR 114,6 EUR 2.292,00 EUR 114,6 EUR 3.094,20 EUR 114,4 EUR 11.211,20 EUR 114,2 EUR 1.142,00 EUR 114,2 EUR 1.484,60 EUR 114,4 EUR 5.605,60 EUR 114,4 EUR 2.516,80 EUR 114,2 EUR 2.626,60 EUR 114,0 EUR 2.280,00 EUR 114,2 EUR 5.595,80 EUR 114,2 EUR 799,40 EUR 114,0 EUR 2.622,00 EUR 114,1 EUR 7.758,80 EUR 114,2 EUR 2.169,80 EUR 114,3 EUR 5.600,70 EUR 114,3 EUR 10.287,00 EUR 114,3 EUR 5.600,70 EUR 114,3 EUR 5.600,70 EUR 114,3 EUR 4.343,40 EUR 114,4 EUR 3.203,20 EUR 114,4 EUR 1.029,60 EUR 114,6 EUR 4.813,20 EUR 114,4 EUR 2.631,20 EUR 114,6 EUR 3.896,40 EUR 114,6 EUR 3.781,80 EUR 114,6 EUR 2.292,00 EUR 114,6 EUR 343,80 EUR 114,6 EUR 1.489,80 EUR 114,6 EUR 458,40 EUR 114,4 EUR 457,60 EUR 114,4 EUR 17.160,00 EUR 114,4 EUR 4.232,80 EUR 114,4 EUR 1.258,40 EUR 114,3 EUR 228,60 EUR 114,2 EUR 5.024,80 EUR 114,2 EUR 4.796,40 EUR 114,0 EUR 2.052,00 EUR 114,0 EUR 228,00 EUR 114,0 EUR 9.120,00 EUR 114,0 EUR 9.006,00 EUR 114,2 EUR 2.398,20 EUR 114,2 EUR 342,60 EUR 114,2 EUR 2.169,80 EUR 114,2 EUR 2.169,80 EUR 114,2 EUR 1.027,80 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 1.830,40 EUR 114,4 EUR 686,40 EUR 114,4 EUR 2.288,00 EUR 114,4 EUR 2.059,20 EUR 114,4 EUR 114,40 EUR 114,4 EUR 1.258,40 EUR 114,4 EUR 800,80 EUR 114,2 EUR 456,80 EUR 114,0 EUR 2.052,00 EUR 114,0 EUR 6.612,00 EUR 114,2 EUR 2.626,60 EUR 114,2 EUR 1.370,40 EUR 114,2 EUR 1.027,80 EUR 113,8 EUR 3.072,60 EUR 114,0 EUR 2.394,00 EUR 113,8 EUR 796,60 EUR 114 EUR 2.052,00 EUR 113,8 EUR 10.242,00 EUR 113,8 EUR 3.527,80 EUR 113,8 EUR 682,80 EUR 113,8 EUR 796,60 EUR 114 EUR 1.938,00 EUR 113,8 EUR 7.397,00 EUR 113,8 EUR 2.276,00 EUR 113,6 EUR 1.590,40 EUR 113,6 EUR 2.953,60 EUR 113,6 EUR 1.590,40 EUR 113,6 EUR 1.931,20 EUR 113,5 EUR 3.518,50 EUR 113,5 EUR 681,00 EUR 113,6 EUR 113,60 EUR 113,6 EUR 340,80 EUR 113,6 EUR 454,40 EUR 113,8 EUR 455,20 EUR 113,8 EUR 1.479,40 EUR 113,8 EUR 1.365,60 EUR 113,6 EUR 340,80 EUR 113,6 EUR 1.136,00 EUR 113,6 EUR 340,80 EUR 113,8 EUR 4.324,40 EUR 113,4 EUR 680,40 EUR 113,4 EUR 113,40 EUR 113,6 EUR 4.657,60 EUR 113,4 EUR 1.814,40 EUR 113,6 EUR 227,20 EUR 113,6 EUR 8.747,20 EUR 113,6 EUR 113,60 EUR 113,8 EUR 3.300,20 EUR 113,8 EUR 682,80 EUR 113,8 EUR 1.820,80 EUR 113,8 EUR 796,60 EUR 113,8 EUR 1.934,60 EUR 114,00 EUR 488.490,00 EUR 114,00 EUR 2.736,00 EUR 114,00 EUR 7.296,00 EUR 114,00 EUR 29.184,00 EUR 114,00 EUR 11.514,00 EUR 114,00 EUR 35.340,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 114,3621 EUR 5.219.258,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

27.11.2025; UTC+1

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR





