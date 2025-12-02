Klarna, die globale Digitalbank und Anbieter flexibler Zahlungslösungen, führt heute die brandneue Funktion Tap to Pay in 14 europäischen Märkten ein. Damit werden flexible Zahlungsmöglichkeiten in großem Umfang in den stationären Einzelhandel gebracht und die Klarna-App zu einer kontaktlosen Geldbörse für den täglichen Gebrauch.

Da mehr als 80 der Einkäufe in Europa nach wie vor in physischen Geschäften getätigt werden, bringt "Tap to Pay" den Verbrauchern die Einfachheit des Online-Shoppings in die stationären Geschäfte. Anstatt nach Karten zu suchen oder mit Apps zu jonglieren, befindet sich alles an einem Ort der Klarna-App -, wodurch jeder Einkauf von Anfang bis Ende reibungsloser verläuft.

Mithilfe der NFC-Technologie verwandelt Tap to Pay die Klarna-App in eine kontaktlose Geldbörse, mit der Verbraucher einen flexiblen Zahlungsplan einrichten und mit einem Fingertipp bezahlen können alles an einem Ort, ohne ihre Karte zu einer anderen Geldbörse hinzufügen oder beim Bezahlen die App wechseln zu müssen.

Tap to Pay baut auf der raschen weltweiten Verbreitung der neuen Klarna-Karte auf, die nun von mehr als 4 Millionen Verbrauchern genutzt wird. Die Karte ist standardmäßig eine Debitkarte, mit der Option, bei Bedarf innerhalb der Klarna-App einen Kredit zu aktivieren, und wird weltweit an über 150 Millionen Händlerstandorten über Visa Flexible Credential akzeptiert.

"Tap to Pay bringt uns unserer Vision näher, dass Klarna überall und für alles verfügbar ist. Jetzt können Sie einen flexiblen Zahlungsplan einrichten und innerhalb von Sekunden per Tap to Pay bezahlen alles innerhalb der Klarna-App. Das macht den täglichen Einkauf für unsere Klarna-Kunden in ganz Europa deutlich reibungsloser und bietet ihnen noch mehr Flexibilität und Auswahlmöglichkeiten beim Bezahlen", so David Fock, Chief Product Design Officer bei Klarna.

So funktioniert Tap to Pay

Öffnen Sie Ihre Klarna-Karte in der Klarna-App, verwenden Sie sie standardmäßig im Debit-Modus oder erstellen Sie einen flexiblen Zahlungsplan

Wählen Sie Tap to Pay

Tippen Sie beim Bezahlen auf Ihr Smartphone

Tap to Pay ist jetzt für Klarna-Kunden in Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich, den Niederlanden, Finnland, Belgien, Österreich, Irland, Portugal, Norwegen, Polen, Dänemark und Schweden verfügbar und funktioniert sowohl auf iOS- als auch auf Android-Geräten. Die Unterstützung für die Klarna-Kreditkarte wird in Kürze hinzugefügt.

Über Klarna

Klarna ist eine globale Digitalbank und ein Anbieter für flexible Zahlungslösungen. Mit über 114 Millionen aktiven Klarna-Nutzern weltweit und 3,4 Millionen Transaktionen pro Tag ermöglicht Klarnas KI-gestütztes Zahlungs- und Handelsnetzwerk Menschen, smarter zu bezahlen mit dem Ziel, überall und für alles verfügbar zu sein. Verbraucher können mit Klarna online, im Geschäft sowie über Apple Pay und Google Pay bezahlen. Mehr als 850.000 Einzelhändler vertrauen auf Klarnas innovative Lösungen, um Wachstum und Kundentreue zu fördern, darunter Uber, H&M, Saks, Sephora, Macy's, Ikea, Expedia Group, Nike und Airbnb. Klarna ist an der New York Stock Exchange (NYSE: KLAR) notiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter Klarna.com

Kategorie: Perspektiven

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202324907/de/

Contacts:

press@klarna.com