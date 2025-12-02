Die Boeing-Aktie ist am Dienstag der klare Spitzenreiter im Dow. Auslöser der Tagesrally sind optimistische Aussagen von Finanzchef Jay Malave, der bei einer Konferenz der Schweizer Großbank UBS erstmals konkreter über die Pläne für 2026 sprach. Und das, während Airbus derzeit mit Qualitätsproblemen zu kämpfen hat.Boeing-Finanzchef Malave hat in Aussicht gestellt, dass der Flugzeugbauer im Jahr 2026 wieder einen Barmittelüberschuss erwirtschaften will. Börsianer sehen 2026 als mögliches Jahr mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
