Wall Street Sign Alphabet zündete den nächsten Schub - und wir waren rechtzeitig positioniert: Mit dem Call-Optionsschein JB9B8J auf die Alphabet-Aktie erzielten wir +725,76 %. Der Impuls kam direkt aus dem Kerngeschäft: Google stellte Gemini 3 vor und schaltete das Modell vom ersten Tag an in der Suche frei (AI Mode) - parallel verfügbar in der Gemini-App, für Entwickler in AI Studio und für Unternehmen über Vertex AI. Zusätzlich treibt Google mit Antigravity die nächsten, "agentischen" Arbeitsabläufe ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Feingold Research