Die Bundesregierung hat weitreichende Entscheidungen rund um die Elektromobilität getroffen. Zum einen fördert Deutschland ab dem kommenden Jahr wieder die Anschaffung von E-Autos und Plug-in-Hybriden, setzt sich aber auf EU-Ebene für das Aufweichen der strikten CO2-Ziele ab 2035 ein. Sandra Wappelhorst und Jan Dornoff vom ICCT geben erste Einschätzungen. Mindestens 3.000 Euro, unter Umständen aber bis zu 5.000 Euro Kaufprämie für ein E-Autos soll ...

