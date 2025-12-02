Die Intel-Aktie legt am Dienstag zeitweise um mehr als sieben Prozent zu. Auslöser ist ein Post des renommierten Apple-Analysten Ming-Chi Kuo (TF International) auf X: Intel soll demnach voraussichtlich ab Anfang 2027 die Fertigung von Apples M-Serie-Chips für MacBook Air und iPad Pro übernehmen.Sollte sich der Bericht bestätigen, wäre das für Intel ein echter Prestigegewinn - und vor allem ein potenzieller Türöffner für das Foundry-Geschäft (Auftragsfertigung). Denn genau hier tut sich Intel bislang ...

