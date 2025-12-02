Orla Mining meldet starke Bohrergebnisse im South-Carlin-Komplex, entdeckt neues Oxidpotenzial und stärkt die Ressourcenbasis. Die Aktie korrigiert nach +105 % YTD leicht.Die Aktien von Orla Mining notieren am Dienstag 3 Prozent im Minus (16:00 MEZ), nachdem das Unternehmen Ergebnisse seines 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im South Carlin-Komplex in Nevada veröffentlicht hatte. Das Unternehmen gab an, dass die Ergebnisse signifikante Oxidvorkommen außerhalb der aktuellen Tagebauplanungen sowie mehrere fortgeschrittene Satellitenziele aufzeigten und damit das Ressourcenwachstumspotenzial im gesamten Landpaket des Unternehmens stärkten. Zudem treibt Orla Mining das Projekt South …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.