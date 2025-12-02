© Foto: Mugglehead MagazineOrla Mining meldet starke Bohrergebnisse im South-Carlin-Komplex, entdeckt neues Oxidpotenzial und stärkt die Ressourcenbasis. Die Aktie korrigiert nach +105 % YTD leicht.Die Aktien von Orla Mining notieren am Dienstag 3 Prozent im Minus (16:00 MEZ), nachdem das Unternehmen Ergebnisse seines 18.000 Meter umfassenden Bohrprogramms im South Carlin-Komplex in Nevada veröffentlicht hatte. Das Unternehmen gab an, dass die Ergebnisse signifikante Oxidvorkommen außerhalb der aktuellen Tagebauplanungen sowie mehrere fortgeschrittene Satellitenziele aufzeigten und damit das Ressourcenwachstumspotenzial im gesamten Landpaket des Unternehmens stärkten. Zudem treibt Orla Mining das Projekt South …Den vollständigen Artikel lesen
