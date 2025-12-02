Bitcoin bleibt unter Druck, doch aus Sicht von Oliver Michel ist der übergeordnete Trend weiterhin intakt. Nach einem schwachen Oktober und einem historisch roten November hat auch der Dezember nervös begonnen. Der Rücksetzer von bis zu sieben Prozent innerhalb einer Nacht zeigt, wie dünn die Liquidität gerade ist. Gleichzeitig sieht Michel gute Chancen, dass in den kommenden Wochen wieder mehr Kapital in die Märkte fließen könnte - und dieser Faktor bekommt für ihn jetzt besonderes Gewicht.Makroökonomisch ...

