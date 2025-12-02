NEW YORK, Dec. 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender Anbieter von KI-gestützter Untertitelungs- und Audiodeskriptions-Technologie, gab heute den Start seiner umfassenden ADA Title II Compliance Initiative bekannt, die darauf abzielt, staatliche und lokale Behörden in den Vereinigten Staaten bei der Umsetzung der neu festgelegten bundesweiten Barrierefreiheitsanforderungen für digitale Inhalte zu unterstützen.

Im April 2024 hat das US-Justizministerium die Vorschrift ADA Title II zur Barrierefreiheit von Web- und Mobilinhalten verabschiedet, die öffentliche Einrichtungen dazu verpflichtet, ihre digitalen Dienstleistungen an die WCAG 2.1 Level AA anzupassen. Die Fristen für die Einhaltung dieser Vorschriften beginnen am 24. April 2026 für Einrichtungen, die mehr als 50.000 Menschen versorgen, und am 26. April 2027 für kleinere Gerichtsbarkeiten und Sonderbezirke. Diese Vorschriften verlangen barrierefreie Websites, mobile Apps und Multimedia-Inhalte - einschließlich Untertiteln, Transkripten und Audiobeschreibungen.

Um Behörden bei der Vorbereitung auf diese Fristen zu unterstützen, startet AI-Media eine mehrmonatige Informationsinitiative mit praktischen Tools und sensibilisiert für seine Lösungen, die die Einhaltung der Vorschriften vereinfachen und in großem Maßstab erreichbar machen sollen.

"Öffentliche Einrichtungen stehen vor einer der bedeutendsten Umstellungen im Bereich der Barrierefreiheit seit Jahrzehnten", so Tony Abrahams, Mitbegründer und CEO von AI-Media. "Die neue ADA-Title-II-Vorschrift legt klare Erwartungen an die digitale Barrierefreiheit fest - und unsere Mission ist es, Behörden mit KI-gestützten Tools auszustatten, die die Einhaltung der Vorschriften auf einfache, kostengünstige und skalierbare Weise ermöglichen."

Im Rahmen der Initiative veröffentlicht AI-Media eine 10-Punkte-Checkliste zur Einhaltung der ADA-Title-II-Vorschriften und stellt zwei Flaggschiff-Technologien vor, die für die Einhaltung der ADA-Vorschriften von zentraler Bedeutung sind:

LEXI Text : KI-gestützte Untertitelung und Transkription für Live- und aufgezeichnete Inhalte, die es Behörden ermöglicht, die WCAG-Anforderungen an Untertitelung und Transkription mit hoher Genauigkeit und geringer Latenz zu erfüllen.

: KI-gestützte Untertitelung und Transkription für Live- und aufgezeichnete Inhalte, die es Behörden ermöglicht, die WCAG-Anforderungen an Untertitelung und Transkription mit hoher Genauigkeit und geringer Latenz zu erfüllen. LEXI AD: KI-gestützte Audiobeschreibung mit neuen, erweiterten Anpassungsmöglichkeiten, die eine natürlich klingende Sprachausgabe liefert und Audiobeschreibungen in großem Maßstab ermöglicht - entscheidend für die Erfüllung der Anforderungen an die WCAG 2.1 AA für aufgezeichnete Videos.

Die Kampagne steht im Einklang mit dem erweiterten Programm für den öffentlichen Sektor von AI-Media, das öffentliche Einrichtungen durch skalierbare Technologien und vorhersehbare Kostenmodelle unterstützen soll.

Bildungswebinar: "ADA Title II - Compliance leicht gemacht mit KI"

Um die Einführung weiter zu unterstützen, veranstaltet AI-Media am 20. Januar 2026 ein landesweites Webinar mit dem Titel "ADA Title II: Compliance Made Simple with AI". In dessen Rahmen werden die in WCAG 2.1 AA dargelegten Barrierefreiheitsanforderungen zusammengefasst und erläutert, wie KI-gestützte Untertitelungs- und Audiobeschreibungslösungen die Einhaltung der Vorschriften unterstützen können. Die Teilnehmer können sich hierüber die Details informieren und für das Webinar anmelden.

"Während sich die Behörden auf die neuen Fristen gemäß ADA Title II vorbereiten, suchen sie nach skalierbaren, kostengünstigen Möglichkeiten, um barrierefreie digitale Dienste anzubieten", so Abrahams. "LEXI Text und LEXI AD bieten genau das - KI-gestützte Untertitelungs- und Audiodeskriptionslösungen, die öffentlichen Einrichtungen dabei helfen, die Standards der WCAG 2.1 AA in großem Maßstab zu erfüllen."

Die ADA Title II Compliance Checklist und Details zu den Lösungen von AI-Media, die Unternehmen bei der Einhaltung der Vorschriften unterstützen können, finden Sie HIER.

Bitte beachten Sie, dass AI-Media keine Rechtsberatung anbietet. Teilnehmern wird empfohlen, sich bei Fragen zur Auslegung von Vorschriften an ihre Rechtsabteilungen zu wenden.

Über AI-Media

Kontakt:

Fiona Habben

Head of Global Marketing

Fiona.habben@ai-media.tv

+61 2 8870 7722

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e04f14f6-9709-4d60-9f5f-d86ef4a03fe2