Das von der Purdue University validierte, bahnbrechende KI-System schützt Unternehmen vor Deepfakes, synthetischen Identitäten und KI-generiertem Betrug in großem Maßstab

Incode Technologies, weltweit führend im Bereich Identitätssicherheit und Betrugsprävention, hat heute die Einführung von Deepsight bekannt gegeben, einer bahnbrechenden KI-Abwehrlösung, die Deepfakes, injizierte virtuelle Kameras und synthetische Identitätsangriffe mit unübertroffener Genauigkeit erkennt und blockiert.

Wenn eine Identität gefälscht werden kann, bricht alles zusammen

Da KI-Systeme zunehmend autonom interagieren und Transaktionen durchführen, wird die Fähigkeit, echte Personen sofort von KI-generierten Fälschungen zu unterscheiden, von entscheidender Bedeutung. Die multimodale KI von Deepsight analysiert Video-, Bewegungs- und Tiefendaten, um Unstimmigkeiten aufzudecken, die synthetische Medien nicht reproduzieren können und das alles in weniger als 100 Millisekunden und ohne zusätzliche Reibungsverluste.

"Deepfakes sind mittlerweile mehr als nur eine Neuheit. Sie sind heute eine wichtige Waffe für Betrüger", erklärte Ricardo Amper, Gründer und CEO von Incode. "Wenn eine Identität gefälscht werden kann, bricht alles zusammen. Deepsight stellt das Vertrauen wieder her, indem es sicherstellt, dass jede Aufnahme einen menschlichen Nutzer vor der Kamera zeigt und keinen Deepfake."

Deepsight verankert Incodes umfassendere Investitionen in die Pionierforschung im Bereich KI für Identität und Vertrauen, darunter Agentic Identity, das verifizierte Menschen mit KI-Agenten verbindet, die in ihrem Namen handeln.

Drei Verteidigungsebenen

Deepsight führt eine Identitätsbewertung auf drei primären Ebenen durch, deren Kombination so spezifisch ist, dass sogar der Fingerabdruck des generativen Modells identifiziert werden kann, das zur Erstellung gefälschter Inhalte verwendet wird. Dadurch erhalten Unternehmen einen tieferen Einblick in die Bedrohung.

Verhaltensebene: Erkennt subtile Interaktionsanomalien von KI-Bots oder Betrugsfarmen.

Integritätsebene: Überprüft die Authentizität von Kameras und Geräten, um virtuelle Medien zu blockieren.

Wahrnehmungsebene: Unterscheidet Deepfakes von echten menschlichen Nutzern durch KI-Analyse über mehrere Erfassungsmodalitäten hinweg, wie beispielsweise Video, Bewegung und Tiefe.

"Die Fähigkeit, zu erkennen, ob jemand echt ist oder nicht, wird zu einer der entscheidenden Herausforderungen unserer Zeit", erklärte Roman Karachinsky, Chief Product Officer bei Incode. "Deepsight hat seine Wirksamkeit sowohl im Labor als auch in der Praxis unter Beweis gestellt."

Von der Purdue University bestätigt

Die Modelle von Deepsight wurden in der Studie "Fit for Purpose? Deepfake Detection in the Real World" (Oktober 2025) der Purdue University bewertet, in der 24 Erkennungssysteme von kommerziellen, staatlichen und akademischen Anbietern untersucht wurden. Incode erzielte die höchste Genauigkeit und die niedrigste Falschakzeptanzrate unter den kommerziellen Tools und übertraf damit sowohl staatliche als auch akademische Modelle.

"Wir haben neun der am häufigsten verwendeten kommerziellen Deepfake-Erkennungssysteme evaluiert und festgestellt, dass der Detektor von Incode die höchste Genauigkeit bei der Identifizierung gefälschter Proben erzielt hat Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass Incode in anspruchsvollen realen Szenarien eine höhere Robustheit und Zuverlässigkeit aufweist", erklärte Shu Hu, Assistant Professor an der School of Applied and Creative Computing und Direktor des Purdue Machine Learning and Media Forensics (M2) Lab an der Purdue University.

In internen Tests erwies sich Deepsight als zehnmal genauer als geschulte menschliche Prüfer, was bestätigt, dass fortschrittliche KI-Abwehrmaßnahmen mittlerweile unerlässlich sind, um komplexen KI-Angriffen entgegenzuwirken.

Warum führende Unternehmen Schutz vor Deepfakes benötigen

Voi, eines der führenden Mikromobilitätsunternehmen Europas, ist eine Partnerschaft mit Incode eingegangen, um KI-gestützte Identitätsprüfung und Deepfake-Erkennung in seine Identitäts- und Betrugsbekämpfungslösungen zu integrieren.

"Mit den heute verfügbaren Tools können auch Minderjährige problemlos Deepfakes erstellen", erklärte Chris Hobbs, Senior Category Manager, Indirect Procurement bei Voi. "Incode unterstützt uns dabei, Betrug zu verhindern und das gesetzliche Mindestalter sowie die Sicherheit unserer Kunden zu gewährleisten."

Bereits Millionen von Nutzern geschützt

Deepsight ist ab sofort über die Incode Identity Platform verfügbar und schützt Unternehmen in den Bereichen KYC-Onboarding, Step-up-Verifizierung, Authentifizierung, Mitarbeiterzugang und Altersüberprüfung.

"KI wird die Art und Weise verändern, wie wir leben, arbeiten und miteinander in Verbindung stehen", fügte Amper hinzu. "Es ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass das Vertrauen, das alles zusammenhält, nicht zerstört wird. Deepsight ist die Art und Weise, wie wir die Realität selbst schützen."

Deepsight wird bereits bei TikTok, Scotiabank und Nubank eingesetzt und hat bis heute Millionen von Nutzern in mehr als sechs Millionen Live-Identitätssitzungen geschützt.

Über Incode Technologies

Incode ist weltweit führend im Bereich Vertrauen und Identität. Mit seiner Mission, eine Welt des Vertrauens mit der Geschwindigkeit der KI zu ermöglichen, unterstützt Incode acht der zehn größten US-Banken, sieben der acht größten Telekommunikationsanbieter und viele der weltweit führenden Fintech-Unternehmen, Marktplätze und Regierungen und verarbeitet jährlich über vier Milliarden Identitätsprüfungen in verschiedenen Branchen.

