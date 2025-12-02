Die US-Börsen haben am Dienstag nach den Verlusten vom Vortag wieder zugelegt. Rückenwind kam von der Erholung beim Bitcoin sowie festen Technologiewerten: Der Dow Jones gewann 0,4 Prozent auf 47.474 Punkte. Der marktbreite S&P 500 legte um 0,3 Prozent auf 6,829 Punkte zu.Der Bitcoin hat den Abverkauf gestoppt und sich mit einem satten Tagesplus von rund sieben Prozent wieder über 90.000 Dollar geschoben. Charttechnisch bleibt die Zone 80.000 bis 84.000 Dollar die zentrale Unterstützung, auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
