Erhöhte Prognose und eine Milliarden-Übernahme: Der US-Chiphersteller Marvell sorgt nachbörslich für Schlagzeilen. Statt Euphorie herrscht aber Katerstimmung. Die Aktie des Konzerns, der unter anderem Netzwerk- und Rechenzentrumschips sowie kundenspezifische KI-Lösungen für Cloud-Anbieter liefert, sackt in einer ersten Reaktion um acht Prozent ab.Marvell Technology hat am Dienstag nachbörslich für das vierte Quartal einen Umsatz in Aussicht gestellt, der über den Erwartungen der Wall Street liegt. ...

