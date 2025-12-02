Anzeige
Dienstag, 02.12.2025
Darum setzen kluge Investoren auf die Rohstoffe Lithium, Antimon und Gold
WKN: A1PHFF | ISIN: DE000A1PHFF7 | Ticker-Symbol: BOSS
Xetra
02.12.25 | 17:35
39,150 Euro
+2,14 % +0,820
Branche
Bekleidung/Textil
Aktienmarkt
MDAX
Prime Standard
NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck

DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,1% auf 23.724 Pkt - Aktie von Hugo Boss unter Druck

DOW JONES--Die Aktie von Hugo Boss stand im nachbörslichen Handel am Dienstag deutlich unter Druck. Das Jahr 2026 wird als ein Jahr der Anpassung gesehen. Wie der Mode-Konzern mitteilte, wird CLAIM 5 TOUCHDOWN eingeführt, das die strategische Ausrichtung bis 2028 festlegt und den Weg für ein nachhaltiges, profitables Wachstum ebnen soll. Vor dem Hintergrund einer bewussten Refokussierung der Marken und Vertriebskanäle werde für das Jahr 2026 ein währungsbereinigter Umsatzrückgang im mittleren bis hohen einstelligen Bereich erwartet, bevor 2027 eine Rückkehr zu Wachstum erfolgt, das sich 2028 beschleunigen soll.

Angesichts der anhaltenden Kostendisziplin wird für 2026 ein EBIT zwischen 300 und 350 Millionen Euro erwartet, wobei sich die Profitabilität ab 2027 verbessern soll. Die Aktie von Hugo Boss wurde bei Lang & Schwarz 10 Prozent tiefer getaxt. 

=== 
XDAX*    DAX     Veränderung 
22.15 Uhr  17.30 Uhr 
 
23.724    23.711   +0,1% 
===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 16:32 ET (21:32 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
