SLB (NYSE:SLB) wird am 23. Januar 2026 eine Telefonkonferenz abhalten, um die Ergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr, das am 31. Dezember 2025 endete, zu besprechen.

Die Telefonkonferenz soll um 9:30 Uhr US-Ostküstenzeit beginnen und eine Pressemitteilung zu den Ergebnissen wird um 7:00 Uhr US-Ostküstenzeit veröffentlicht.

Um Zugang zur Telefonkonferenz zu erhalten, rufen Sie bitte den Telefonkonferenzoperator unter +1 (833) 470-1428 innerhalb Nordamerikas oder +1 (646) 844-6383 außerhalb Nordamerikas etwa 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz an. Der Zugangscode lautet 122785.

Ein Webcast der Telefonkonferenz wird zeitgleich unter https://events.q4inc.com/attendee/391273915 auf einer Übertragung nur zum Anhören übertragen. Hörer sollten sich 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz anmelden, um ihren Browser zu testen und sich für den Webcast zu registrieren. Nach dem Ende der Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung unter www.slb.com/irwebcast bis zum 30. Januar 2026 zur Verfügung stehen und kann unter der Nummer +1 (866) 813-9403 innerhalb Nordamerikas oder +1 (929) 458-6194 außerhalb Nordamerikas und dem Zugangscode 163278 abgerufen werden.

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein global tätiges Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen nachhaltigen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Contacts:

Investoren

James R. McDonald SVP of Investor Relations Industry Affairs

Joy V. Domingo Director of Investor Relations

SLB

Tel: +1 (713) 375-3535

investor-relations@slb.com

Medien

Josh Byerly SVP of Global Communications

Moira Duff Director of External Communications

SLB

Tel: +1 (713) 375-3407

media@slb.com