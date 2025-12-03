Erweiterung des IP-Portfolios des Unternehmens im Bereich funktionale Sicherheit um NPU-IP

VeriSilicon (688521.SH) gab heute bekannt, dass seine NPU-IP VIP9000NanoOi-FS erfolgreich die Zertifizierung nach ISO 26262 ASIL B erhalten hat. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein für die funktionale Sicherheit des Portfolios an neuronalen Netzwerkprozessoren des Unternehmens dar. Diese IP verfügt über eine Architektur, die für eine nahtlose SoC-Integration optimiert ist und eine hochwertige Inferenz bei geringem Stromverbrauch und kompakter Siliziumfläche ermöglicht. Das Zertifikat wurde vom SGS-TÜV Saar, einer internationalen Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsstelle, ausgestellt.

Als Teil der VIP9000-Serie von VeriSilicon wurde die VIP9000NanoOi-FS-IP für Automobil- und Edge-KI-Anwendungen entwickelt und bietet eine leistungsstarke neuronale Netzwerkverarbeitung mit einer sicherheitskonformen Architektur. Der IP unterstützt eine breite Palette von KI-Inferenzmodellen, darunter Large Language Models (LLMs) und Convolutional Neural Networks (CNNs), mit hardwarebeschleunigter KI-Inferenz und ermöglicht Echtzeitanwendungen wie Objekt- und Szenenerkennung, Augmented Reality, Robotik, Gesichts- und Gestenverfolgung, visuelle Inspektionssysteme, Videoüberwachung und fortschrittliche Fahrerassistenzsysteme (ADAS). Es unterstützt nativ mehrere Datentypen und verfügt über eine programmierbare SIMD-Vision-Pipeline, die eine leistungsstarke Ausführung von neuronalen Netzwerkschichten ermöglicht und gleichzeitig die von den ASIL B-Funktionssicherheitsstandards geforderte deterministische Latenz aufrechterhält.

VIP9000NanoOi-FS bietet Hardware-Unterstützung für die OpenVX-API und ist kompatibel mit einem robusten Software-Stack und Entwicklungswerkzeugen, die OpenCL 3.0, OpenCL 1.2 Full Profile, OpenVX 1.3, OpenVX 1.2 Neural Network Extension sowie Erweiterungen für OCL, OVX und neuronale Netze unterstützen.

"Die ASIL-B-Zertifizierung für unseren VIP9000NanoOi-FS unterstreicht unser Engagement für funktionale Sicherheit im NPU-Bereich. Unsere NPU-IP wurde von 91 Kunden in mehr als 140 KI-Chip-Designs eingesetzt, wobei weltweit fast 200 Millionen Einheiten ausgeliefert wurden, was ihre bewährte Zuverlässigkeit und Leistung widerspiegelt", sagte Weijin Dai, Chief Strategy Officer, Executive Vice President und General Manager der IP-Abteilung bei VeriSilicon. "Da KI zunehmend zu einem integralen Bestandteil des autonomen Fahrens und intelligenter Edge-Anwendungen wird, ist die Bereitstellung sicherheitskonformer IP für den Fortschritt der Branche von entscheidender Bedeutung. Wir erweitern unser FuSa-IP-Portfolio kontinuierlich um KI-Beschleunigung, damit Kunden KI-Lösungen in sicherheitskritischen Umgebungen vertrauensvoll einsetzen können."

Über VeriSilicon

VeriSilicon ist bestrebt, seinen Kunden plattformbasierte, allumfassende, kundenspezifische Siliziumdienste und Halbleiter-IP-Lizenzierungsdienste aus einer Hand anzubieten, die das eigene Halbleiter-IP nutzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.verisilicon.com

Medienkontakt: press@verisilicon.com