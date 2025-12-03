Die Gründung des Londoner Büros folgt auf eine Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 900 Millionen US-Dollar unter der Leitung von HUMAIN ein wichtiger Schritt für Luma AI auf dem Weg zur internationalen Expansion. In der ersten Phase der Expansion plant das Unternehmen, seine Partnerschaften in Großbritannien, der Europäischen Union und Saudi-Arabien zu vertiefen.

Der ehemalige Monks- und WPP-Manager Jason Day wurde zum Leiter der Region EMEA ernannt, um Luma AI international zu lancieren und das weltweite Wachstum in den Bereichen Kreativität, Werbung, Gaming und Unterhaltung voranzutreiben.

Luma AI plant, bis 2026 200 neue Arbeitsplätze in London zu schaffen.

Luma AI, das wegweisende Unternehmen für künstliche Intelligenz, das multimodale AGI-Intelligenz entwickelt und für sein Flaggschiffprodukt Dream Machine bekannt ist, gab heute einen wichtigen Schritt in seiner globalen Expansion bekannt: die Eröffnung seines ersten internationalen Büros in London, Großbritannien.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202424092/de/

LUMA AI OPENS FOR INTERNATIONAL BUSINESS WITH FORMER WPP EXECUTIVE JASON DAY LEADING NEW LONDON OFFICE

Angesichts der Dezentralisierung der Kreativwirtschaft und der Entstehung neuer Produktionszentren in der EMEA-Region positioniert Luma AI seine Kompetenzen dort, wo kreative Arbeit zunehmend produziert und nicht nur konsumiert wird. Um eine Intelligenz aufzubauen, die den Kreativen weltweit wirklich dient, wird Luma AI mit ihnen in ihren Märkten, Kulturen und Arbeitsabläufen zusammenarbeiten. London ist der erste Schritt in dieser Strategie, da es eine einzigartige Position als globales Zentrum für Werbung, Marken und Unterhaltung einnimmt.

"Mit dieser Serie-C-Finanzierungsrunde und dem bevorstehenden Aufbau einer globalen Recheninfrastruktur verfügen wir über das Kapital und die Kapazitäten, um Kreativen überall auf der Welt KI im weltweiten Maßstab zur Verfügung zu stellen", sagte Amit Jain, CEO und Mitbegründer von Luma AI. "Die Einführung in der EMEA-Region ist der logische nächste Schritt, um diese Leistungsfähigkeit direkt in die Hände von Geschichtenerzählern, Agenturen und Marken weltweit zu legen."

Luma AI rechnet damit, bis 2026 in London 200 Stellen in den Bereichen Forschung, Technik, Partnerschaften und strategische Entwicklung zu schaffen. Bis 2028 erwartet das Unternehmen einen deutlichen Stellenzuwachs in Großbritannien, Europa und Saudi-Arabien, da sich in den Bereichen Werbung, Marken und Unterhaltung neue Arbeitsabläufe entwickeln.

Jason Day kommt als Leiter EMEA zu Luma AI

Jason Day, ehemals Executive Vice President of Global Growth bei Monks, wird die internationale Geschäftsentwicklung, strategische Partnerschaften und die Kundenexpansion außerhalb der Vereinigten Staaten leiten. Er bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung im Aufbau globaler Kundenbeziehungen und in der Skalierung von Kreativ- und Technologieteams in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien mit.

Bevor er zu Monks kam, hatte Day leitende Positionen bei WPP inne darunter Global Business Director und Director für WPP-Scangroup und er hat einen MBA der Said Business School der Universität Oxford. Sein Hintergrund in den Bereichen operative Exzellenz, P&L-Führung und Talententwicklung bietet Luma AI eine starke Grundlage für verantwortungsbewusstes Wachstum in neuen Märkten.

"Jason bringt eine seltene Kombination aus kommerzieller Strategie, internationaler Wachstumserfahrung und tiefem Verständnis für den kreativen Bereich mit", sagte Caroline Ingeborn, COO von Luma AI. "Seine Führungsrolle bei Monks und WPP insbesondere beim Aufbau großer grenzüberschreitender Teams und beim Aufbau von Kundenbeziehungen in Märkten wie London, München und Riad macht ihn zum idealen Leiter, um unser nächstes Kapitel voranzutreiben. Mit Jason an der Spitze in London kann Luma AI kreative Intelligenz direkt in die Hände von Marketingfachleuten und Storytellern auf der ganzen Welt bringen."

Day fügte hinzu: "Luma AI ist weltweit führend in der Entwicklung multimodaler künstlicher generativer Intelligenz (AGI) für die Kreativbranche. Diese Intelligenz in die Hände von Kreativprofis auf der ganzen Welt zu legen seien es Marketingfachleute, Gamer oder Filmstudios wird den gesamten kreativen Prozess verändern. Die Regionen, in die wir expandieren, bauen aktiv neue Kreativwirtschaftszweige auf und benötigen Technologien, die die Produktion beschleunigen, ohne die Qualität zu beeinträchtigen. Das Potenzial kreativer Intelligenz ist noch weitgehend unerschlossen, und jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um es branchen- und regionenübergreifend zu skalieren."

Die Expansion folgt auf die kürzlich angekündigte Serie-C-Finanzierungsrunde von Luma AI in Höhe von 900 Millionen US-Dollar. Im Rahmen der Partnerschaft wird Luma AI mit HUMAIN beim Projekt Halo zusammenarbeiten einem 2-Gigawatt-Supercluster, der für den Betrieb groß angelegter KI-Systeme konzipiert ist, um groß angelegte multimodale Weltmodelle zu trainieren und einzusetzen, um Systeme für KI-gestützte Produktion, Simulation, Bildung, Design und Werbung aufzubauen.

Über Luma AI

Luma AI entwickelt eine multimodale allgemeine Intelligenz, die in der physischen Welt generieren, verstehen und agieren kann. Die Flaggschiff-Plattform Dream Machine ermöglicht Kreativen überall die Erstellung professioneller Videos und Bilder. Im Jahr 2025 veröffentlichte Luma Ray3, das weltweit erste Video-Modell mit Schlussfolgerungsfähigkeit, das physikalisch akkurate Videos, Animationen und Visualisierungen erstellen kann. Die Modelle von Luma werden von führenden Unterhaltungsstudios, Werbeagenturen und Technologieführern wie Adobe und AWS genutzt und sind über ein Abonnement oder eine API verfügbar. Das Unternehmen wird von HUMAIN, Andreessen Horowitz, AWS, AMD Ventures, NVIDIA, Amplify Partners, Matrix Partners und Investoren aus dem Technologie- und Unterhaltungsbereich unterstützt. Weitere Informationen finden Sie unter www.lumalabs.ai.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251202424092/de/

Contacts:

Peter Binazeski

Head of Communications

Luma AI

peter@lumalabs.ai