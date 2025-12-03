BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Außenminister der Nato-Staaten kommen an diesem Mittwoch (9.00 Uhr) in Brüssel zu ihrem letzten regulären Treffen im laufenden Jahr zusammen. Bei den Beratungen im Hauptquartier des Militärbündnisses soll es einmal mehr um die Unterstützung der Ukraine und die Bemühungen um einen Ausbau von Abschreckung und Verteidigung gehen. Zudem werden Gespräche über Luftraumverletzungen durch russische Kampfjets und Drohnen sowie mutmaßlich russische Sabotageakte in Europa erwartet. Zuletzt warf etwa Polen russischen Geheimdienstlern vor, einen Sprengstoffanschlag auf eine polnische Bahnstrecke organisiert zu haben.

Überschattet wird das Treffen bereits vor Beginn von der Absage von US-Außenminister Marco Rubio, der sich von Stellvertreter Christopher Landau vertreten lässt. Ein triftiger Grund für die Absage Rubios wurde zunächst nicht genannt. Ein Sprecher teilte lediglich mit, es wäre völlig unrealistisch, Rubio bei jedem Treffen zu erwarten. Der Minister habe bereits an Dutzenden Treffen mit Nato-Verbündeten teilgenommen und dank der starken und visionären Führung von US-Präsident Donald Trump sei die Nato bereits vollständig "revitalisiert", hieß es aus Washington. Dass ein US-Außenminister nicht persönlich an einem formellen Nato-Außenministertreffen teilnimmt, ist höchst ungewöhnlich.

Für die Bundesregierung reist Außenminister Johann Wadephul (CDU) zu den Nato-Beratungen nach Brüssel. Das Treffen endet am Mittag mit einer Sitzung des sogenannten Nato-Ukraine-Rats. Zu Ihr wird aus Kiew der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha erwartet. Zudem ist auch EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas eingeladen./aha/DP/mis